19歲女遭「知名藝術家」性騷！呂秋遠怒揭求救信：免費幫妳告他

▲一名19歲女子幫「知名藝術家」佈展，卻慘遭對方性騷擾。（示意圖，非本文當事者／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

近期性平爭議事件席捲各界，許多受害者紛紛挺身指控加害者，律師呂秋遠近日就收到一封「求救信」，一名19歲女子向他控訴，過去曾幫一名藝術家佈展，不料對方卻趁四下無人時強行牽手、熊抱，讓她為此害怕得哭了出來，希望將此事公開，但又擔心公布對方姓名會觸法，因此訊問呂秋遠意見。對此，呂秋遠承諾「妳就公開這件事，而且我不收費幫妳告他」。

呂秋遠11日凌晨在臉書發文指出，一名對藝術很有興趣，也曾在高二辦過展覽的19歲女子像他揭露，因為某次機會認識了一位藝術家，對方邀請她到展場幫忙佈展，當時現場原本有另一個女生，但那名女生很快就離開了，現場只剩下兩個人，不料卻因此被性騷。

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呂秋遠表示，在過程中，該名藝術家一直嘗試靠近女子，「不時抓她手臂，要牽她的手，說要幫她看手相。」女子雖一直想躲開，但對方又宣稱，女子從台北來看他，實在太令他感動了，於是在猝不及防的情況下強抱女子，甚至還說「抱越緊越好」。

▲呂秋遠公布女子求助訊息。（圖／翻攝自翻攝自Facebook／呂秋遠）

女子找了個藉口要離開，此時該名藝術家又拿出6000元請她幫忙買晚餐，而女子走出展場後，立刻打給男友、媽媽痛哭。媽媽一得知情況，就馬上要求女子離開那裡，請飯店工作人員協助回展場房間內拿包包，再協調展場主辦方將6000元還給那位藝術家，最後女子是哭著坐計程車回台北。

呂秋遠說，不知道這位藝術家能不能看到該篇貼文，但是女生已經準備公開這件事，而且也想提告，「希望這位有點知名度的藝術家」，能主動公開道歉，或許未來還有和解的機會。她不要什麼，她只希望這位『藝術家』可以不要再傷害任何人。一旦她公布姓名，她也準備接受這位藝術家跟她對質，不論是法律上，或是輿論上。」

呂秋遠承諾，法律的部分，他會幫女子處理，同時他也說明，為什麼會對文中的「藝術家」這三個字加引號，「因為他不配。對於一個19歲、熱愛藝術的女孩做這樣的事情，我真不知道該如何看待他的『藝術作品』？」