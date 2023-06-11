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女模遭科技高層摸臀！「能陪睡嗎」...投訴竟慘丟工作

Showgirl遭科技高層襲臀　「不陪酒能陪睡嗎」…投訴竟慘丟工作

▲Showgirl指控遭科技公司高層性騷。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

台版Me Too事件持續在各行業引爆！一名Showgirl日前控訴在電腦展擔任接待員期間，撞見科技公司高層對同事襲臀，其中一人甚至要求她們坐下陪酒，被拒絕後還用言語性騷：「你們不陪喝不陪酒那陪睡嗎？」與謾罵。

當事人在臉書揭露，這起發生於5月29日、遭科技業高層性騷的始末，指出當時見同事在VIP包廂與高層坐在一起聊天，就趕緊把對方拉開帶離，並隨即從同事口中得知「被強拉坐下」，與被其中一名高層「偷摸屁股」。

當事人起初還對此憤恨不平，「因為新加入的她不敢吭聲，只能讓老闆們得逞，旁邊安管告訴我，她已經被當成陪酒小姐了」。未料她後來與另名同事到VIP包廂服務時，竟被某CPU龍頭的主管騷擾。

對方要求當事人與同事坐下聊天被拒後，又要她過去喝酒，等當事人表明自己是接待員、不是酒店小姐，與「如果有需求我可以請公關公司幫你叫小姐」後，竟遭嗆「不陪喝不陪酒那陪睡嗎」與指著身材謾罵。

但令當事人更無奈的是，向經紀人及公關公司投訴，卻被經紀人以「對方那麼有錢，妳告得起人家嗎」打發，還斥責她工作不認真；公關公司則把她6月1日的工作換掉。

這讓當事人不滿並強調，「一切經過都有旁邊的女孩以及包廂內的安管全程作證」，與經紀人等相關內容，「皆有截圖語錄音檔案存證，因為怕有人因此受害或持續造謠抹黑，所以特意公布事情原委經過」。

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