快訊／被控強吻、拉手摸私處　劉仕傑神隱2天回應：未有騷擾意圖

▲劉仕傑2022年代表時代力量參選台北市議員。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

一名女子8日在臉書控訴遭男性政治人物「A男」強吻、「硬把我的手拉去碰處他的私處」，並指A男曾兩度競選台北市議員落選，而線索指向時代力量前議員參選人劉仕傑，而恰巧當時劉關閉粉專臉書專頁。對此，劉仕傑神隱兩天，今（10日）透過臉書表示，深切反省自責，並向當事人表達最誠摯歉意，但他未有騷擾意圖；而基於個人生涯規劃，未來亦不再從事政治事務，臉書粉專也已關閉。

一名女子8日在臉書控訴上述「A男」對她稱有職涯轉換問題想諮詢她，儘管多次拒絕，「但想說老是拒絕也不好意思，而且想說這次講完之後，以後就可以名正言順地拒絕了，就勉強答應了」。孰料當天A男開車載她到碧潭時，堅持與她在車上聊天，雖然一開始的確正經聊他打算離開公職投入選舉的事，並希望她可以幫忙想一些宣傳，但聊到一半，「他非常突然的用手臂扣住我的脖子，把我從副駕位置拉過去親」。

該女也說，「在力量不對等的情況下，我只能勉力單手支撐在椅子上，另一隻手試圖推開他，而同時，他的另一隻手居然在解皮帶和褲子的扣子，拉下拉鍊，還硬把我的手拉去碰處他的私處，當下覺得超級噁心」。

由於受害人在臉書中指A男是民進黨立委范雲的愛徒，外界紛紛聯想A男就是劉仕傑，恰巧的是，劉當時也關閉粉專臉書專頁。隔天時代力量舉行記者會，黨主席王婉諭向受害者致歉，並強調會在尊重當事人的意願下，提供所有需要的法律協助；另時力也透露，已收到劉仕傑退黨聲明書。

神隱兩天，劉仕傑10日晚間在臉書表示，對於過去的不成熟，忽略他人主觀感受及不慎造成的傷害，他深切反省自責，並向當事人表達最誠摯歉意，未來將終身自我警惕。

劉仕傑解釋，他與當事人是於工作場合認識，交流內容始於對人生及家庭的想法，互動中他並未隱瞞已婚事實，亦無騷擾意圖，「然以已婚身分跨越互動份際，我責無旁貸」。

劉仕傑也指出，基於個人生涯規劃，他去年選後離開政治工作，未來亦不再從事政治事務，臉書粉專也已關閉，而他從事公共及國際事務以來，向秉持初衷自我惕勵，「感謝過去同行夥伴。未能持續戮力前行，深感抱歉」。

另外劉仕傑強調，「對於對家人朋友的傷害，餘生將勉力彌補，但盼奢見日出之時。家人一生但求平靜，如今因我風波承受傷痛，我自當負起全責。」

▼劉仕傑10日透過臉書回應性騷擾案。（圖／翻攝自Facebook／劉仕傑）