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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱學恒性騷後還「開口討贊助」！2誇張行徑曝光：像是在挑釁

▲▼承諾戒酒喊假的？網揪朱學恒2周前還在喝。（圖／翻攝自YouTube）

▲朱學恒性騷後承諾戒酒，卻被抓包在節目上開喝。（圖／翻攝自YouTube）

記者柯振中／綜合報導

名嘴朱學恒被藍營議員鍾沛君指控性騷，事後出言致歉，還將YT頻道名稱改為「即日起無限期停止公眾活動」，似乎正在深刻反省。不過，他事後又被抓包，說好戒酒卻在節目上喝香檳，近日更是被踢爆性騷後還開口討贊助，離譜的行為令人十分傻眼。

鍾沛君近日在臉書上揭露，某次餐敘當中遭到朱學恒強吻、擁抱，對方甚至還開口調侃「反正妳明天也不會記得」，讓她瞬間思緒凍結，不敢置信這種事會發生在自己身上。

鍾沛君事後也公布了朱學恒所簽下的切結書，當中朱學恒承諾「從此戒酒」，也不參加任何非會議、非親屬的飲宴活動，也不會再對任何女性有未經允許的逾矩行為，同時再次向她道歉。

▲▼朱學恒直播道歉。（圖／翻攝自朱學恒YouTube）

▲朱學恒為性騷事件直播道歉，並將頻道改為「即日起無限期停止公眾活動」。（圖／翻攝自朱學恒YouTube）

豈料近日性騷風波爆發後，朱學恒還上節目談論相關內容，讓鍾沛君實在忍無可忍，於是公布了這件事情，讓大家能夠看清朱學恒的真面目。

對此，朱學恒則透過直播致歉，同時不斷強調「喝到斷片」，所以失去控制，才做出性騷擾的行為，他不會找任何藉口，也不敢奢求原諒，並且願意負擔所有法律責任，後來還將頻道名稱改為「即日起無限期停止公眾活動」。

▲台北市議員鍾沛君。（圖／記者林敬旻攝）

▲朱學恒對鍾沛君做出不禮貌的行為後，還向同桌餐敘的H女開口討贊助。（資料照／記者林敬旻攝）

不過，朱學恒所立下的切結書當中，承諾「從此戒酒」，但日前與前立委郭正亮開直播時，卻在鏡頭前暢飲香檳，將自己的承諾拋諸腦後，回過頭去看，令人直搖頭。

此外，根據TVBS報導，資深媒體人樊啟明爆料，朱學恒在做出性騷的行為後，還打電話給同桌餐敘的H女（化名），談論贊助節目的事宜，且在鍾沛君爭取立委初選名額時，邀請了鍾的2位競爭對手上直播，行為相當於在挑釁。

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