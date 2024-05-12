悲傷母親節！17歲高中生沒戴安全帽騎車撞燈桿亡　母崩潰痛哭

▲高雄旗津踩風大道發生車禍，17歲高中生無照駕駛機車又未戴安全帽，頭部重創，送醫不治 。（圖／記者吳奕靖翻攝）



記者吳奕靖、吳佩蓁／高雄報導

高雄旗津區踩風大道昨日中午12時30分發生一起交通事故，1名17歲蘇姓高中生無照駕駛機車，行經事發路段時，他為閃避騎乘自行車的男童，不慎失控撞上路旁燈桿，導致3人受傷送醫，其中蘇男因未戴安全帽，頭部重創，今（12日）凌晨1時許宣告不治，檢察官將於明日相驗遺體，進一步釐清死因。據了解，蘇男父親人在國外，母親到派出所做筆錄時，傷心到一度無法開口說話。

警方調查，當天一群高中生騎機車到旗津，其中17歲的蘇男無照駕駛機車，後座載著18歲的蔡男，就在「禁行機車」的踩風大道上由北向南行駛。當他們接近義竹街出口時，發現前方10歲的黃童騎乘的自行車向左偏移，蘇男試圖閃避，但反而擦撞到自行車，接著又撞上路邊的燈桿。

事故發生後，119救護車趕到現場，將3名傷者緊急送醫。其中，蔡男和黃童的傷勢較輕，皆為手腳多處擦挫傷，經過醫院診斷包紮後已經出院。然而，蘇男傷重命危，經過搶救一度恢復生命跡象，不料今天凌晨1時病情急轉直下，宣告不治，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。