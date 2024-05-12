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盛暑冰一夏！花蓮吉農冰城變身「吉製冰所」　分享特色冰品

▲▼位於花蓮吉安的吉農冰品城改頭換面為「山海正甜吉製冰所」正式開幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲位於花蓮吉安的吉農冰品城改頭換面為「山海正甜吉製冰所」正式開幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

位於花蓮吉安的「山海正甜 吉製冰所」原名為吉農冰品城，今年一月裝修後試營運，受到好評。12日吉安鄉農會舉辦「山海正甜吉製冰所 涼城吉食冰一夏」正式開幕活動，縣長徐榛蔚、立法委員傅崐萁及各界貴賓共同受邀出席剪綵開幕，品嘗特色冰品，並邀請各地好友們走進花蓮，享受屬於花蓮最在地的原汁原味，留下美好的回憶！

▲▼位於花蓮吉安的吉農冰品城改頭換面為「山海正甜吉製冰所」正式開幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚表示，花蓮縣政府積極關心及協助各鄉鎮市農會營運，並透過對談溝通廣納農友建言，縣府將秉持服務農友立場上，致力優化並推動農業政策，藉由全面性關懷農村家庭，讓吉安鄉農業永續發展，共同實踐農業美好願景。而花蓮農友用心投入耕種，縣府站在輔導的立場上，更補助農民添購資材、提升作物的產值並降低成本，近年來縣府積極推動有機農業，鼓勵農民發展智慧農業，提升農業經營效率，並將花蓮優質有機農產形象推向世界舞台。

▲▼位於花蓮吉安的吉農冰品城改頭換面為「山海正甜吉製冰所」正式開幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

立法委員傅崐萁指出，吉農冰城27年來在歷屆農會總幹事帶領之下，持續一步一腳印發展至今，如今張總幹事發揚光大，將知名度打至全國，成為吉安鄉的代表性特色食品之一。因為大地震，導致花蓮縣農特產品運輸北上受阻，他積極推動重建條例，期盼能再通過之後，讓更多因震災影響生活的人們都能得到應有的補貼，他更為花蓮、為台灣發聲，全力爭取特色農產品外銷，讓農友們的辛苦是值得的。

▲▼位於花蓮吉安的吉農冰品城改頭換面為「山海正甜吉製冰所」正式開幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

吉安鄉農會總幹事張德奇說明，斥資將原有冰品城重新打造成一個亮麗舒適的空間，不僅提供給消費者，不同視覺與味覺體驗。他感謝吉安鄉農會團隊的齊心努力也勉勵同仁們把服務做好。更感謝農業部及花蓮縣政府等公部門的支持，讓吉安鄉農會一步步完成幸福農村，進步繁榮的理想。

活動除了開幕剪綵外，現場也有樂團表演，冰淇淋迷你杯2,000杯免費兌換。店內除原先的各式冰品外，還新增創意花式冰淇淋、香菜冰淇淋、皮蛋冰淇淋、現煮研磨咖啡、甜點等，並販售各式農特產品及吉安米等在地特色伴手禮，同時設有網美打卡區，更可以將在山海正甜，體驗到的美味「食」光分享與親友好友。

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