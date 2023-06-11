「影視聽中心」前董事長藍祖蔚遭控性騷擾　文化部啟動調查

▲「影視聽中心」前董事長藍祖蔚遭控是性騷擾慣犯，文化部將啟動調查。（圖／國家影視聽中心提供）



文／中央社

針對國家電影及視聽文化中心前董事長藍祖蔚遭指控性騷擾慣犯事件，文化部10日表示，文化部作為影視聽中心監督單位，自網路輿情露出時，即已同步啟動各項調查。

文化部表示，文化部及各附屬機構皆設有性平申訴管道，也要求各單位掌握及遵守資訊保護等相關處理程序。

文化部也呼籲所有同仁遇有相關事件無需隱忍，文化部一定盡到對當事人隱私的保護，並依法調查、處置，以保護同仁為首要原則。