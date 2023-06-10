史書華自爆曾遭性騷！女教師抓手「觸碰她私處」　2次經驗超崩潰

▲史書華自爆曾遭性騷。（圖／翻攝臉書／盾牌牙醫史書華）



記者柯振中／綜合報導

近日政壇不斷爆出性騷風波，許多女性控訴曾遭鹹豬手，遭遇令人感到心疼。對此，牙醫師史書華也自曝曾經碰過的2次騷擾經驗，第一次是高中時被女教師伸出狼爪，第二次則是在北車廁所碰見，有名男子突然開口問「要不要幫吹」，恐怖的經歷曝光後，引起許多討論。

史書華表示，他曾有過2段遭性騷的經歷，第一次是高中時期，當時是被女老師抓著手「去摸她的胸部」，當下並沒有感覺到開心，只覺得極度噁心，甚至一度懷疑自己的性向，這種不悅的感覺揮之不去。

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第二次則是大學時期，他在台北車站地下室上廁所時，突然有名男子靠近，詢問「要不要幫吹XX」，氣得他飆出髒話，大罵「XXXXX，你吹你自己就好」。

碰上這些事情，史書華坦言，他能夠堅強度過，但不希望這些事情發生在他的朋友、親戚與任何孩子身上，因為他相當討厭任何形式的霸凌與性騷擾，尤其是有權有勢的人，對這種事肆無忌憚、習以為常。

因此，史書華說，他罵民進黨處理性平，是因為有瑕疵存在就該痛罵，不該一邊感謝、一邊輕輕帶過，「我再說一次『吃案就應該去吃屎』」，其他政黨也不必因此見獵心喜，因為每個地方都藏汙納垢，如今果然如同他所預料，只是冰山一角，「像是朱學恒，絕對是累犯慣犯。多少受害者不敢站出來？」

史書華提到，他不需要政黨、流量，也不要任何人的崇拜與厭惡，就算粉專被關、沒有民意支持，無法再評論時事，損失的也不是他，而是廠商與粉絲，「民主社會的好處是，我沒有犯法，言論自由保障內，想罵誰就罵誰。」