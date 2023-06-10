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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不捨朱學恒無限期退出　她批：有點過頭！才華不應該被埋沒

▲▼曾姸潔與朱學恒。（圖／翻攝自Facebook／曾姸潔）

▲曾姸潔與朱學恒。（圖／翻攝自Facebook／曾姸潔）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨市議員鍾沛君8日晚間透過臉書揭露，名嘴朱學恒在餐會中對她性騷擾，朱學恒事後除了不斷強調自己「喝到斷片」，更多次修改道歉文內容。對此，曾代表民眾黨參選議員的美女博士曾姸潔10日表示，朱學恒雖然做了很離譜的事情，但單看他本人的才華，不應該被埋沒，「牆倒眾人推，一吻失江山，要他無限期退出媒體感覺有點過頭。」

曾姸潔表示，她能理解鍾沛君遇到這樣的事，也真心為她傷心，很希望她能挺過各種二次傷害。但同時，她也為朱學恒感到惋惜，懷疑「難道沒有彌補的機會？」並呼籲朱學恒能拿出最大誠意，讓鍾沛君原諒他。

曾姸潔指出，朱做了很離譜的錯事，所以很多人都開始切割，最近還有人要她把合照拿掉，以免受到波及，「但我覺得這樣做太過，人家之前有恩於我，雖然他這次真的錯很大，但要切割我真的做不到，我真心希望朱能拿出最大誠意，做社會公益也好，下跪磕頭認錯也好，好好去道歉，得到當事人的原諒，重新出發！」

曾姸潔直言，朱學恒是個很有才華的人，他是她見過非常博學多聞的少數人之一，但就因為有才華、有知名度、做自己，所以更要謹言慎行。「牆倒眾人推，一吻失江山」，要朱無限期退出媒體感覺有點過頭，若單看朱本人的才華，不應該被埋沒。當然，鍾沛君不該平白受到這種屈辱，何況現在沸沸揚揚的討論，對她來說也是傷害。

曾姸潔坦言，她不是不懂被害者的痛，所以才敢這樣發言，性騷擾事件連環爆後，她也想起起參選期間，遇到性騷擾的事情。她指出，對方也是名人也是大家的偶像，而被性騷擾的當下她也是傻了，「我很慌，不希望造成風波，也想釐清事情，所以我故作冷靜地問對方想幹嘛，然後要求對方離開。」

曾姸潔透露，之後她一直避開想這件事，對方後來的解釋與道歉她也試著學會放下，因為不想讓有才華的人，因為一時糊塗而失去舞台。至於加害者是誰，曾姸潔表示，不要問她是誰也不要去猜，不是媒體人黃揚明，不是媒體人黃暐瀚，不是新黨副發言人游智彬，也不是前立委郭正亮，更不是桃園市議員詹江村，也絕對不是台灣民眾黨的任何同伴。

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