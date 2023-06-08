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不讀書就去做工？22歲創辦工程行「年輕頭家」妙回：當工人後書要讀更多

▲▼鑫東陽工程有限公司負責人藍子勛專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲在「做工的人」出現嚴重斷層的當代，東暘工程行、鑫東陽工程有限公司創辦人藍子勛卻以年紀輕輕、26歲之姿，在南台灣的土建工程界闖出一條不簡單的路。（圖／記者湯興漢攝）

生活中心／綜合報導

隨著台劇、電影《做工的人》在台灣接連上映，受到許多觀眾的喜愛與好評，也讓人對於工人這個職業有了更具體的認識。不過近年台灣缺工嚴重，即使開出再高的薪資，老師傅也找不到願意學習並接班的年輕人，面臨的不僅是世代斷層，更是專業人才的斷層。然而在南台灣的營建界，卻有位民國86年次的年輕人，短短幾年從學徒做到老闆，以相當罕見的20初頭年紀，陸續創辦東暘工程行、鑫東陽工程有限公司，幾年下來甚至承攬了知名上市公司廠房、市府公共建設、透天別墅以及豪宅大樓等工程。

「以前不愛唸書，我爸就說『那你去做工』，結果沒想到深入接觸後才發現，以前只知道怎麼做，卻不知道這些技術背後的用意，除了實務施作上的經驗，我發現更需要結構、建築、材料、應力學等相關專業知識，所以真的不讀書不行！」每天跟著團隊駐紮工地、曬得黝黑的老闆藍子勛，談起入行契機不自覺大笑，沒想到15歲叛逆逃學離家，為了養活自己開始找師傅學土水、19歲開始學習鋼筋綁紮，過程中也有幸碰到願意傾囊相授的貴人，但如今都熬到做老闆了，卻還是要把當初沒唸的書給補完。

「大概是我自己做著做著也有興趣，做到後面發現很多工作上會碰到的施工圖，是要有幾何、透視等假想概念才看得懂的，專有名詞也是一堆英文跟代號數字，那時就想說『不讀書就做工』這句話真的騙人，為了搞懂那些東西，我除了上YouTube找影片學，還要去買一堆書回家看，書讀更多了！」因為入行得早，20多歲時雖然也開始組工班接案子，但藍子勛坦言本來沒想過要開公司，也沒主動想過要考取相關證照，這一切完全是知名上市公司在台南設廠所帶來的轉捩點。

「有些人可能以為知名上市公司的案子大家都搶著做，但其實愈是大間的公司就有愈多規範需要遵守，有些師傅不想被管，他們寧願找工作環境自由或是當天就可以領錢的班。」被友人找去支援的藍子勛也發現，大公司的案子往往會要求證照甚至還要參加額外的認證課程，「就算是像我們這樣的次承包商也都會被要求！」他轉念一想，趁自己年輕，不如乾脆把未來預計會用到的專業項目一併考一考，這一考就花了3年多時間，總算入手堆高機、起重機等證照。「再來就是對建設或營造公司都會要求開發票，不像先前做代工時對上面的做次承包商，為了這個我才開立公司，一路從東暘工程行做到年營業額超過3,000萬的鑫東陽工程有限公司。」

▲▼土建工程,承包商,營造廠,創業,年輕人,做工的人。（圖／藍子勛提供）

▲3年多來藍子勛考取的證照與結業證書。（圖／藍子勛提供）

但其實剛創業不久，藍子勛就發現，要取得建設或營造公司的信任，真的不容易。「我那時只要看到有工地就會拿著名片去毛遂自薦，但得到的回應幾乎都是，『你看起來不像會做欸、怎麼這麼年輕、我兒子的年紀都比你還大』，問了好幾家到後面也是沒消沒息。」藍子勛思忖後，決定從市府單位的公共工程出發，儘管做到賠錢，還是摸著鼻子做完。但他想的也樂觀，「雖然賠錢，但我也學到了經驗！」

當時驚覺資金不足的藍子勛，開始尋求苦撐下來的方法，「那時公司剛成立還沒滿一年，401報表數字不夠漂亮，加上我是個銀行小白，工程對他們來說也屬高風險行業，所以沒有銀行願意借我錢，最後我把轎車、摩托車都帶去當鋪，以七分利的方式借錢周轉，當時一個月周轉金最少也要150萬才比較能應付過來。」為了盡快穩定獲利，藍子勛苦笑說自己當時接不少案子，以挖東牆補西牆的方式以債還債，但實在是吃不消。「後來我發現，還是要回歸到管理上，我開始培養自己的人，而不是四處跟別人調，也和師傅們說好，看能不能15天或一個月領月薪，搭配和其他公司採票據方式往來，都可以讓現金流比較不吃緊，對當下的幫助很大。」

▲▼土建工程,承包商,營造廠,創業,年輕人,做工的人。（圖／藍子勛提供）

▲▼目前藍子勛共帶領由近40位相關人員組成的專業技服團隊，以承攬住宅大樓工程為主要業務，每個工程階段他亦親力親為，採取100%自主查驗以保障工程品質。（圖／藍子勛提供）

▲▼土建工程,承包商,營造廠,創業,年輕人,做工的人。（圖／藍子勛提供）

花了近半年的時間將公司帶入軌道後，藍子勛的煩惱轉為，「我有什麼優勢是別人沒有的？」藍子勛幽默道，「以我們工程行業來說，很多老闆都做30、40年了，無論經驗、資歷還是人脈，每一個我都比不上，但我有一顆新鮮的肝。」笑完他繼續認真往下說，「就因為我還年輕，我認為我對資訊的吸收度就是優勢，案場需要的技術我有了，但我還可以利用科學或3C去補足。」他解釋，在做鋼筋綁紮前，營造廠會提供結構圖、建築圖，並由我司繪製鋼筋施工圖，「有時設計跟實作是會有衝突的，我按照設計參數在電腦上建模後，就可以在還沒開工前發現到問題，進而跟技師討論要怎麼做修改。雖然我們是包商，但我可以站在近似營造廠的角度，幫忙他們分擔管理責任，多提供一些獨特服務，甚至包括物料成本的管控，這些都是我自認的優勢。」

▲▼土建工程,承包商,營造廠,創業,年輕人,做工的人。（圖／藍子勛提供）

▲「透過自學與專業的團隊繪圖加上新穎的3D BIM建模技術，在尚未營建前就可依照現況參數展現完成後的樣子，設計與實作有沒有衝突一眼便知。」藍子勛表示，對於後續裝修階段，此技術也可以提供很大的幫助，他希望提供有別於傳統次承包商只有單純繪圖撿料的獨特服務。（圖／藍子勛提供）

「我認為我負責的每一個案子，不論是廠房、公共建設、透天或大樓，都是我的代表作，因為我都是以一樣的心態去作業。尤其我們從事的是『建物結構』，這相當於身體的骨頭，又有結構安全上的問題，是很重要的一環。市面上對於鋼筋結構大多都是0或1年保固，混凝土澆置後就看不到，不過對於我來說，今天承攬了建案就要善盡企業責任和道德原則，我都會主動提供5年保固，只要建物5年內出現鋼筋結構非設計而是人為的瑕疵，我一定會立即無償幫營造廠承擔修繕。」

▲▼ 土建工程,承包商,營造廠,創業,年輕人,做工的人。（圖／藍子勛提供）

▲東暘工程行、鑫東陽工程有限公司創辦人藍子勛。（圖／藍子勛提供）

年僅26歲的少年頭家，不敢說自己是模範，但藍子勛建議有心想創業的年輕人，「心態很重要，因為剛開始創業不只辛苦，還會很孤單。再來也要遠離過去的環境，原來只會一同玩樂的朋友，在你創業的路上往往無法幫助你，甚至會影響你。當走過以後，會發現周遭朋友從原先只會玩樂的，變成擁有共同理想和抱負、肯為未來人生拚搏的正能量之人。最後就是決心，不會賭博的我為了未來人生，選擇把身家都投下去，有很多人總是想慢慢安穩地走，謹慎是好事，不過有時候能否成功，除了努力以外，有時候也需要緣分與時機，顧慮的愈多往往想法就會被侷限起來，倘若失敗了還年輕，大不了從頭來過，再往前走的時候就別想著怎麼回頭，既然沒有失敗的本錢，當做出決定的那一刻起，就只能做好最壞的打算。我也是從最基本的學徒慢慢爬起來，途中也跌倒過數次，直至現今我仍謹記著當時的經驗與教訓，每天永保初衷的努力著。」回憶起一切都還歷歷在目的過去，彷彿也是在說給自己聽，藍子勛誠懇道，「既然我們都還年輕，就不要太害怕失敗了吧！」

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