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查不當餵藥！　桃園市稽查幼兒園...要求落實填寫託藥單

▲桃園市政府指出，針對近期發生幼兒園不當餵藥案件，市府已派員到該連鎖體系幼兒園稽查，初步並未發現有違法餵藥情形。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市政府指出，針對近期發生幼兒園不當餵藥案件，市府已派員到該連鎖體系幼兒園稽查，初步並未發現有違法餵藥情形。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對近期新北市發生幼兒園不當餵藥案件，桃園市政府今（10）日指出，市府教育局已於昨天派員到該連鎖體系幼兒園入園稽查，初步未發現違法餵藥情形，下周起將由教育局、衛生局聯合稽查其他分園，除確保幼兒權益健康外，絕不允許不當餵藥幼兒事件發生。

市府教育局對於幼兒園不當餵藥事件，將行文給全市各幼兒園，同時加強稽查，嚴禁餵任何非家長提供給孩子藥物，同時要求園方務必嚴格遵守餵藥規定；教育局重申，如接獲相關陳情或發現類似情事，一定會在第一時間立即派員入園調查，並保存所有證據，如經查屬實則提報認定委員會，對行為人加重裁處最高60萬元，且終身不得於幼兒園服務，對幼兒園加重裁罰，並得勒令幼兒園廢止其設立許可。

桃園市府表示，目前已建立幼兒園托藥制度，家長如有請老師協助幼兒用藥需求，需填寫托藥單並記錄於聯絡簿上，老師則會依家長需求協助幼兒進行給藥。教育局會持續加強宣導幼兒園務必落實托藥制度，保障幼兒權益，共同維護幼兒身心健康。

教育局強調，目前還未接到家長相關投訴，昨日已先稽查該連鎖體系在桃園經營幼兒園，初步並未發現違法餵藥情事，市府過去都有嚴格要求各幼兒園遵守協助家長幫孩子餵藥規定，包括家長必須在聯絡簿上說明和簽托藥單，教保員也要有用藥紀錄，事實上家長也會當面或電話跟園方確認。

此外，在托嬰中心部分，目前桃園公私立案托嬰中心共有160家，為防範不當照顧事件發生，除不定期稽查加強查核托育情形外，每季亦辦理托育人員教育訓練，強化落實照顧作息及流程。

市府社會局也提醒各托嬰中心應秉持專業照顧幼兒，共同守護其健康成長，社會局重申，若經查證不當照顧事件屬實，將依兒權法第97條規定，最重可處60萬元罰鍰，以保障兒童權益

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