民進黨認林飛帆未違黨規　王鴻薇諷安全下莊：恭喜「9萬」沒事了

記者蘇晏男／台北報導

民進黨昨公布前黨工性騷案調查結論，指前副秘書長、現任台北第三選區立委參選人林飛帆當時處理的做法，與中央黨部既有規定並無相違背之處。對此，爭取連任的國民黨台北市第三選區立委王鴻薇今（10日）諷刺，恭喜林飛帆安全下莊，「9萬沒事了，9萬是無辜地」，並表示民進黨的調查是高高舉起，輕輕放下，社會大眾也很難接受。

▲國民黨立委王鴻薇。（資料照／記者林敬旻攝）

民進黨前黨工控訴遭性騷擾，時任婦女部主任許嘉恬卻反問「妳為什麼不跳車」，未獲得妥適處力，而身為時任督導主管的林飛帆，則坦言忽略當事人不走申訴管道的背後原因並道歉。

民進黨中央昨晚發新聞稿公布該案調查結論，指許嘉恬曾向林飛帆提及部門有發生性騷擾事件，但未透露細節，僅表示當事人沒有意願走申訴流程；而林則向許表達，若當事人有意願走性平申訴，黨部應提供必要的法律協助，也應儘速終止與廠商的合作，因此林相關處置，與中央黨部既有規定並無相違背之處。

對此，王鴻薇10日回應，看到民進黨昨天做出林飛帆沒事的報告，她要恭喜林飛帆安全下莊，「9萬沒事了，9萬是無辜地」，不過昨天深夜林飛帆立刻發表了一個臉書長文，極盡為自己辯解，看起來真的很有新竹市前市長林智堅的影子；她說，因為林智堅也是一樣，當年為自己百般辯解，結果全黨護一人、全黨挺一人，「真的很有林智堅的fu（感覺）」。

王鴻薇表示，但是民進黨跟林飛帆所做的辯解，認為沒有吃案能夠得到社會大眾的認同嗎？有沒有吃案並不是林飛帆自己說了算 ，民進黨昨天高高舉起，輕輕放下的一個調查報告，相信社會大眾也很難接受。