全家店員突「衝進小7」！她目睹5分鐘暖心過程　大讚：十分敬佩

▲全家店員在7-11幫一名年長者操作機台。（圖／翻攝自臉書社團「爆料公社」）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

有些長輩對於便利商店機台的操作比較生疏，因此常需有人幫忙。一名女網友表示，日前自己到7-11列印文件時，看到一名身穿全家超商制服的店員，在7-11幫助年長者操作機台，讓她大讚：十分敬佩。貼文曝光吸引網友大讚。

一名女網友在臉書社團「 爆料公社 」上發文，表示日前去家裡附近的小7準備列印文件，結果還在店外就看見對面全家的店員匆匆跑進小7，原來是為了幫前面兩位有點年紀的客人操作機台，且過程超過5分鐘。

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對於全家店員熱心的行為，原PO坦言，「雖然等得有點不耐煩，但對於全家店員的敬業精神和幫助客人的熱心，感到十分敬佩」。

貼文吸引大量回應，不少網友紛紛大讚，「很溫暖耶，給個讚」、「一定是在隔壁相互支援」、「很溫馨耶」、「年輕人值得鼓勵，有愛心，耐心」、「好人，存善念做善事」、「我在小七也得到很多幫助」、「希望給予他們加油」、「我覺得要給這長者一個讚吧！願意學才是最重要的，不然一堆一句我不會就丟給你的人更多。」、「很多超商店員都很有愛心，所以結帳人多的時候請大家多點耐心」。

也有網友打趣回覆，「等等他說，不是啦 7-11跟全家都是我家開的，互相幫忙」、「改天會不會聽到全聯廣播：請支援 小7 or 全家」、「小七，快高薪挖角」、「他想跳槽吧」、「或許這是同個加盟老闆也說不定」、「小7店員:我怎麼感覺我走錯店了」、「難怪我在全家等不到店員」。

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