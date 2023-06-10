東森邀憲哥親臨王三郎直播現場　憲哥新車導航搞笑開到「王三郎婦產科」

▲超有魅力的人氣直播天王王三郎(左)和綜藝天王吳宗憲，在王三郎嚴選粉專開播，直播開賣僅3小時，線上同時在線逾1.3萬人觀看，2.4萬則留言，營收破1800萬。(圖／東森購物提供，下同)

消費中心／台北報導

超有魅力的人氣天王憲哥帶來嘔心瀝血傑作日安玩美新品，加上超會銷售的直播天王王三郎帶來萬人同時上線、突破1800萬銷售佳績，昨(6/9)晚間20:00在王三郎嚴選粉專開播，兩大天王霸氣合體，果然氣勢不同凡響，粉絲們都感受現場刷倉開箱的臨場感，直播開賣僅3小時，線上同時在線1.3萬人觀看，2.4萬則留言，當晚營收破1800萬！

而憲哥和王三郎更在節目中聯手首賣直播，強力推薦日安玩美新品「水純醇」，水純醇由憲哥和其女兒吳珊儒 Sandy 共同研發，強調添加葡萄萃取(含白藜蘆醇)、132種綜合蔬果發酵、蓽茇萃取，全方位的補充營養皮膚由內到外透亮無瑕，讓每一個飲用時刻，都在悄悄變美。

▲憲哥表示，自己只挑選具相當規模跟信任度的商家合作上架日安玩美，王三郎嚴選就是憲哥挑選的優質嚴選直播主。



王三郎表示選擇與東森購物合作，強調「東森嚴選品質，王三郎替粉絲嚴選東森」，東森邀請憲哥親臨王三郎直播現場，天王駕到日安玩美現貨新品上市，東森嚴選加上憲哥親臨保證正品宣告打假，憲哥也帶來許多好禮回饋，郎哥更大手筆加碼，雙天王直播高潮一波接著一波，讓粉絲們狂留言直喊超過癮。



憲哥在直播節目中小小遲到，他也很尷尬地解釋自己遲到的原因，原來憲哥開著新買的奧迪出門，憲哥原本設定目的地是「王三郎直播」，結果竟然導航去台北市區的王三郎婦產科，讓他啼笑皆非，只好趕緊調頭全速前進新北市王三郎的貨倉。憲哥也在節目中大吐苦水，說有粉絲買到盜版的日安玩美，竟然去台北市的衛生局檢舉自已，說吃了吳宗憲賣的紅藜果膠，結果怎麼竟然越吃越大隻，害得憲哥竟然還要跑一趟衛生局去報告。三郎哥也立刻提起自己最近也因為盜版王三郎肖像的紅藜果膠太猖獗，自己也特地跑了兩趟台灣刑事警察局。沒想到憲哥大開玩笑表示，三郎哥那是被人家報案其他刑事案件，惹得在場眾人哄堂大笑。





直播節目中，憲哥也驕傲地介紹起自家產品超夯明星商品「JACKY WU 日安玩美紅藜麥穀物粉」(紅藜果膠)，憲哥表示，現在網路上充斥著各式仿冒的日安玩美商品，因此，憲哥本人親自挑選知名、具一定規模跟信任度的商家合作上架日安玩美，王三郎嚴選就是憲哥親自欽點的優質嚴選直播主。憲哥也不忘打趣介紹日安玩美果膠當中的「蓽茇」(長胡椒)成份，表示櫻桃小丸子也有在推薦，大家立刻滿頭問號，不懂「蓽茇」跟櫻桃小丸子有什麼關係?憲哥則用唱的解釋「劈哩(蓽茇)啪啦，劈哩(蓽茇)啪啦，叭叭叭啦叭～」超級無厘頭的吳式笑話，立刻把所有人笑到炸裂，憲哥在直播中和三郎哥用「憲哥JACKY WU立體聲吸盤防水藍芽喇叭」尬歌，兩人合唱帶來「浪子回頭」、「春花夢露」等發燒夯曲，金曲歌王的歌聲令所有螢幕前的粉絲都聽得超陶醉，讓粉絲們不僅看了一場直播，也像聽了一場演唱會，在王三郎嚴選買得開心、聽得歡喜。



★王三郎嚴選粉專：https://www.facebook.com/wang.sanlang.shop66