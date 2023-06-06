韓國正妹直播主昨離台！遭鹹豬手不想提告原因曝：感謝台灣幫忙

▲▼韓國直播主在台被性騷擾 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導



南韓實播主오세블리來台灣玩，在直播中被一位黝黑壯碩男伸手觸碰，事件PO網引發議論，蘆洲警方昨鎖定伸出鹹豬手的陳姓男子，而陳男辯稱是因為「怕她裙子飛起來」才伸手，陳男平常自稱義消，暗地裡是殯葬業的小蜜蜂。警方積極오세블리聯繫，目前得知她昨日已離台，她向警方表示，不想對陳男提出告訴，感謝台灣人主動幫忙。

實況主오세블리來新北八里遊玩，引來一名黝黑男關注，起初似乎是好意想幫她指路，但男子卻一直尾隨，黝黑男一度騎到旁邊，往實況主的下半身伸手，這舉動嚇得女方趕緊制止「ah？oh！Nonono, don't touch, don't touch」，急忙調整裙子，把裙襬往下拉。

眼見男子不放棄跟著她，正妹實況主忍不住收起笑容，拉下臉再三強調「don't follow me」，沒想到黝黑男卻稱「等一下妳又迷路」，她則拿出輕便雨衣，壓住自己的裙子，避免裙襬又往上移，一邊揮手強硬拒絕帶路，「don't follow me, No thanks！」男子才終於作罷。

蘆洲警分局根據直播影片，主動調閱監視器，發現事件發生在6月2日八里區自行車步道，鎖定29歲陳姓男子通知他到案說明釐清案情。據了解，陳男平常對外自稱是義消，若是有意外發生第一時間通知業者來處理。對此，新北消防局表示，若陳男因此事確認判刑，有損義消形象也將會對陳男提出法律行動。

事件發生後，台灣警方積極與韓國直播主오세블리聯繫，目前得知오세블리昨已離台，她向警方表示，不想對陳男提出告訴，感謝台灣人的主動幫忙。