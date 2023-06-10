愛愛超持久「最簡單1招驚呆」　許藍方：這1類人不適合

▲許藍方透露，最理想的愛愛時間是30分鐘內。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「最美性學博士」許藍方曾指出，女生最喜歡的正戲時間是「7至13分鐘」左右，而愛愛理想時間為30分鐘內。最近她則分享，男性「最簡單1招」延長持久的方法，就是先射精再愛愛，雖然爽度會下降，但好處是能專心與另一半的親密流動。

許藍方在YouTube頻道表示，想延長持久度最簡單的方法是，男性先射精完，第二次留給想要互動的人，不過前提是「建立在新鮮感與刺激度都已經少一點點點，或者是少很多的程度上」，也就是說持久是相對而來的。

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許藍方拿吃飯來舉例，若先吃個八分飽，比較能看著美食慢慢享用，才能保持平常心，而做愛也是一樣的道理，「可以注意你跟對方的互動交流」，就不會因為太飢渴，而加速做愛的時間。

▲射精後，做愛可以持久一些，但刺激感會下降。（圖／翻攝自YouTube／許藍方博士 Dr. Gracie）



許藍方也說，第二次的滿足感，就不會像第一次那樣滿足，「可能沒那麼爽」。對此，許藍方強調，這適合追求交歡時間長的人；相反的，若兩人喜歡乾柴烈火的激情戲碼，她建議不要使用這種方式來延長持久度。

最後，許藍方直言，先射完精肯定能延長持久度，但是持久的感受是否能一樣有刺激與興奮感，這部分就「沒有人可以保證！」