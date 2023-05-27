愛愛「摩擦時間曝光」　女生最喜歡！許藍方：沒幾個能做到

▲男生愛愛太持久，其實女生越難達到高潮。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少男生以為要達到金槍不倒的境界，女伴才感到幸福，小心這觀念錯很大！「最美性學博士」許藍方直言，別再執迷不悟了，最理想的愛愛時間是30分鐘內，且千萬不要老是換姿勢來延長射精時間。許藍方透露，女生最喜歡的正戲時間是「7至13分鐘」左右，最好等女生高潮後再射精，但「能做到的沒有幾個（人）」。

許藍方在YouTube頻道表示，有些男性總以為激戰越久，除了能展現雄風，女伴才會感到滿足，其中這觀念很母湯。許藍方指出，其實「前戲+正戲（放進去）+後戲」在30分鐘內最為理想，最多也不要超過40分鐘。

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許藍方也拿出研究顯示，正戲在7-13分鐘左右，「女生最為喜歡」。值得注意的是，許藍方說，不是在這段時間狂換姿勢，等到13分鐘才射出，而是這期間內一直摩擦、越快越好，等到女伴高潮後再射精，這才是最理想的，然而「能做到的...沒有幾個（人）！」

▲愛愛30分鐘最理想，且正戲7至13分鐘「女生最喜歡」。（圖／翻攝自YouTube／許藍方博士 Dr. Gracie）



與其追求高潮的時間，許藍方直言，男生不如回到前戲，先讓女伴達到陰蒂高潮，後面的陰道高潮就照著自己的步驟即可，「你想射就可以射了！」

許藍方也解釋，男生一直換姿勢延長交歡時間，女伴除了難高潮也演得很累，一旦無法維持興奮度，私密處越來越乾只會更不舒服。事實上，女伴若能感到到「你是愛我的」，反而更能沈浸在彼此的歡愉之中。