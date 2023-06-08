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81歲的時間管理大師！每天志工排滿檔　簡明鈴：有人需要就做

▲▼81歲的志工媽媽簡明鈴，帶領著玉里醫院住民，隨著音樂節奏活力搖擺，舒展筋骨。（圖／玉里醫院提供，下同）

▲81歲的志工媽媽簡明鈴，帶領著玉里醫院住民，隨著音樂節奏活力搖擺，舒展筋骨。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

午后的長廊，熱鬧非凡，81歲的志工媽媽簡明鈴，正帶領著玉里醫院祥和院區的住民，隨著音樂節奏活力搖擺，舒展筋骨，每周一次的健康操課程，整整1個鐘頭舞動不間斷，而簡明鈴這舞蹈教學一做就是18年，外人眼中「異於常人」的精神病友，在她眼裡就像自己的小孩，簡明玲說：「有住民告訴我，上完老師的課，飯吃的更多，而且晚上更好睡，我說那我以後常來，她卻回我，不行常來，因為我會太累。」

▲▼81歲的志工媽媽簡明鈴，帶領著玉里醫院住民，隨著音樂節奏活力搖擺，舒展筋骨。（圖／玉里醫院提供，下同）

衛生福利部玉里醫院職能治療科楊捷閔職能治療師表示，以往住民大部分的活動都是由職能治療師或護理人員帶領，而他們平常接觸到的就是這些人，長久下來便顯得興趣缺缺，所以醫院尋找邀請一些專長志工，給他們不同於醫療人員的刺激，住民們反應都很好，就像之前院方開辦的烹飪課，有些學員喜歡吃，有些學員喜歡做，一旦符合住民的興趣，他們主動參與的積極性就會提高，學習效果也就大幅的提升。

擁有四個兒女的簡明鈴，家中大小事都靠她張羅，當孩子們陸續出外讀大學、工作之後，一時之間突然覺得時間變多了，耐不住空閒的她，於是開始投入志工服務，簡明鈴化身時間管理大師，將行程安排的有條不紊、妥妥當當，每天清晨5點半，就開啟她一天的志工生活，醫院的服務台、老人館、關懷據點福氣站，甚至連警察局都能見到她服務的身影，她教人舞蹈、氣功，幫人量血壓，協助就診，而長青食堂備料的體力活，也難不倒她，簡明鈴說：「每次準備120份便當，我要負責撿菜、洗菜、切菜、然後分裝飯菜，就是除了煮以外，所有的事情都要做。」

▲▼81歲的志工媽媽簡明鈴，帶領著玉里醫院住民，隨著音樂節奏活力搖擺，舒展筋骨。（圖／玉里醫院提供，下同）

每周一次的健康操課程，整整1個鐘頭舞動不間斷，而簡明鈴這舞蹈教學一做就是18年。

簡明鈴的丈夫黃正榮，是玉里鎮的前鎮長，公職退休後，在她的鼓勵下也加入志工的行列，一起參與公益付出，然而今年初卻不幸離世。喪夫之痛仍在修復，簡明鈴志工服務的腳步卻沒見停歇，她說：「有人需要我就做，我要做到身體不行為止。」簡明鈴的活力與熱情，感染了祥和院區的住民，成為他們效仿的對象，楊治療師提到，院區有些住民年事已高，身體也日漸老邁，他們看到簡明鈴老師八十多歲的高齡還能參加這麼多活動，舞跳得這麼好，自己也要像她一樣，健健康康的活下去。

▲▼81歲的志工媽媽簡明鈴，帶領著玉里醫院住民，隨著音樂節奏活力搖擺，舒展筋骨。（圖／玉里醫院提供，下同）

▲志工媽媽簡明鈴（中）說，有人需要我就做，我要做到身體不行為止。

目前玉里醫院祥和院區的志工服務除了健康操帶動之外，還有寺廟師父來佛堂帶著住民念經禮佛，而基督教會的牧師夫妻，也會抽空領著大家講聖經唱詩歌，當住民外出在附近河堤散步時，也有志工同行相伴。楊治療師表示醫院非常歡迎志工投入服務，發揮所長帶領住民學習新的技能，就算沒有特殊專長，也可以先從陪伴開始，和他們建立關係，產生理解，進而幫助他們，自己也可以從中獲得回報。和簡明鈴一起帶領住民跳健康操的志工黃玉梅就說：「我們一步步看到他們在進步，精神看起來更好，心情也比以前開朗，看到他們快樂的笑容，就是給我們最大的回饋。」

玉里醫院簡以嘉院長表示，志願服務是創造美好社會積極正向的力量，而年長者處事成熟圓滑，更能細膩的表達人與人之間的關懷，參與志工服務，不但對身心健康有幫助，還能擴大生活圈，在付出奉獻的當下，自我價值也受到肯定。簡明鈴老師把自己活成一道光，用生命去影響另一個生命，讓住民相信有能力重新站起，舞動屬於自己的人生。

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