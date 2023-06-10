道歉完繼續切割？　黃揚明：幼兒園餵藥案恐成選情「核彈級」因素

▲新北市長侯友宜出席「政治進入校園PLUS」座談。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

新北市板橋某私立幼兒園爆出幼兒遭餵食藥物事件，家長指控市府對此不聞不問，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜日前為此兩次鞠躬道歉。媒體人黃揚明9日表示，這件事很可能是他在總統大選中最大的「核彈級」影響因素，不僅道歉場合不對，甚至缺席新北市政府記者會，讓大家覺得道歉完又要繼續切割。

黃揚明在節目《新聞大白話》中指出，侯友宜不可以等閒視之，因為這件事很可能是他在總統大選中最大的「核彈級」影響因素，不管新北在野黨如何監督，很多事為什麼是中央說要去查新北市府行政怠惰？為什麼是中央找醫院給家長免費採檢？這些行為就是要讓侯友宜變成「無能市長」。

黃揚明表示，案子爆發後家長採驗、向警局報案是5月14日，教育局獲得通報是5月15日，接下來的處置都沒有升高到市長層級，侯友宜在這段期間幾乎沒有對此案做表態，而這段時間偏偏又是國民黨徵召總統的關鍵時刻，所以很容易被對手說「侯友宜都在忙著選總統而不顧新北市政」。

黃揚明透露，這個警訊是非常強烈的，因為發生這個案子，包括很多不看政治新聞的民眾，全部都關心了，很多家長們會對此事非常有感，而且是負面的觀感，他們都很害怕自己的孩子成為那被驗出有毒品反應的8位小朋友。

黃揚明強調，家長發現到現在已經快兩個月了，但侯友宜卻連道歉的場合都不對，居然是在學校碰到學生抗議，才對著媒體道歉。然後新北市府記者會侯友宜又缺席，理論上應該要展現解決問題的能力，結果卻是副市長出來說「分層負責由我負責」，會讓大家覺得道歉完又要繼續切割。

黃揚明認為，這本來就是侯友宜帶職參選總統應該承受的風險，也就是帶職參選什麼事都會跟他有關，結果該負責的時候沒有負責，「如果侯友宜團隊沒有警覺性，這場選戰，很可能在這一波民調中有致命性的起伏。」