快訊／台中女四肢瘀青暴斃！疑邪教驅魔害命　4女信徒遭移送

▲台中邪教疑驅魔害命，涉案的4名女信徒移送。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中市大里區一名35歲的游姓女子5日離奇陳屍租屋處，院方檢傷時發現游女遺體有多處瘀傷，因此通報警方。警方介入調查後，發現游女與2名室友都是邪教「中華白陽四貴靈寶聖道會」的信徒，懷疑案情不單純；檢方也於9日拘提2名女室友、以及另外2名涉嫌動手的女信徒到案，稍早4人移送，均低頭不發一語。

台中警方5日下午1時許接獲大里區醫院通報，一名游姓女子送醫急救後宣告無效死亡，惟死者四肢有瘀傷，懷疑生前遭虐打，因此通報警方處理。鑑識小組事後前往案發現場勘查，發現游女陳屍處所為一般民宅，租屋處內擺放宗教書籍、勸世字畫、好OO宗教團體外出聯誼活動佈告欄等宗教有關物品；死者陳屍位置旁還留有1把矽膠軟質拍痧棒。

檢警深入追查，發現本案死者、室友等涉案相關人等均隸屬「中華白陽四貴靈寶聖道會」宗教團體信徒，且多年前該宗教就曾發生以「驅魔」名義虐毆信徒致死案件，有聖師、聖母之稱的創叫人林欣月也因此被起訴。

此次「中華白陽四貴靈寶聖道會」再度傳出信徒猝死，且四肢滿布瘀傷，死法與多年前「驅魔命案」如出一轍。報案的2名同住女室友、以及涉嫌動手的2名女信徒還一度落跑，昨警方已拘提4人到案，全案朝殺人、傷害致死罪偵辦。