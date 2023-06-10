公寓「鍋煮肉塊」命案震驚印度！女遭電鋸碎屍　大24歲同居男被捕

▲印度孟買32歲女子疑遭56歲男性伴侶殺害分屍。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／綜合外電報導

印度孟買（Mumbai）一名32歲女子遭殘忍謀殺，遺體7日在一間公寓中被發現。警方逮捕了嫌疑重大的56歲同居男子，認為他殺害女子後利用電鋸將遺體攪碎至難以清點遺骸，警方搜索時還帶回了疑似裝著屍塊的壓力鍋，案件情節令人髮指，震驚印度。男子被捕後則宣稱伴侶是服毒死亡，他感到害怕才打算毀屍滅跡。

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根據BBC報導，孟買警方接獲民眾檢舉稱同棟樓飄出「難聞臭味」，警方7日晚間抵達位在米拉路區（Mira Road district）的公寓後，在裡頭發現32歲瓦蒂雅（Saraswati Vaidya）的遺體，並以謀殺罪逮捕了與死者同居3年的56歲男子薩內（Manoj Sane）。副警察局長巴吉巴勒（Jayant Bajbale）說，「我們認為他將女子遺體分成碎塊，以便銷毀。」

綜合印度NDTV、印度時報與今日印度等報導，瓦蒂雅在孤兒院長大，最近一次回孤兒院是在2年前，據院方職員透露她當時似乎很不快樂，說自己和「舅舅」住在孟買，對方是富有的服裝商人。隨著謀殺案震驚印度上下，有3名自稱是死者姐姐的女子找上警方，說瓦蒂雅和薩內已經結婚多年，但3年前才承租了這處7樓公寓。警方將進行DNA檢驗以確認3人親屬身分與拼湊遺骸。

令人髮指的是，警方在公寓中搜出電動鋸木機與磁磚切割機，廚房中有3個裝著遺骸並染有血跡的塑膠桶，另有一個疑似煮著屍塊的壓力鍋，以及一個裝有烤熟肉塊的銅鍋。警方表示，部分遺骸上出現攻擊傷痕，不排除女子生前遭到家暴的可能性，公寓內不同房間內還搜出許多罐裝的空氣清新劑，據信是薩內用來掩蓋屍臭的。

薩內當天回家看到警察後一度企圖逃跑，被逮捕後還供詞反覆，他聲稱自己2008年發現感染HIV陽性，需接受長期治療，從未與瓦蒂雅有過任何身體關係，對待瓦蒂雅宛如女兒一般，但警方在他住處並未找到任何醫療文件。

薩內表示，瓦蒂雅3日自行服毒身亡，他一早看到瓦蒂雅躺在地板上口吐白沫，已經沒有脈搏，當時他害怕自己被捲入此案，被警察冠上謀殺罪名，才會想要毀屍滅跡。薩內還說，他打算在處理完瓦蒂雅的屍體後也結束自己的生命。全案仍在調查中。

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