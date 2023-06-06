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澳女被控殺4幼子蹲20年冤獄！最新證據「4人基因突變」還她清白

▲▼ 囚犯,犯人,監獄。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲一名女子被控殺害4名幼子，因此關了20年，最新證據卻顯示，4人死因可能與基因突變有關。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

澳洲婦女福比格20年前因涉嫌殺害4名幼子遭判入獄，但近年最新鑑識證實，這些幼兒死因與罕見基因突變或先天性異常有關，還她清白。獲赦出獄的她，20多年來首次安穩入睡。

路透社報導，澳洲司法調查認定原始定罪存在「合理懷疑」（reasonable doubt），55歲的福比格（Kathleen Folbigg）5日獲赦出獄，當晚是她多年來首次好好睡了一覺。

福比格友人柴普曼（Tracy Chapman）在視訊記者會上說：「她第一次睡在真正的床上，她用真正的陶瓷茶杯泡了一杯茶，用真正的湯匙攪拌。對你們大家來說，聽起來沒什麼了不起，但她很感恩。一杯好茶加上真正的鮮奶。」

「她說，這是她20年來第一次可以好好睡上一覺，即便昨晚睡眠時間短暫。」

福比格2003年因3項謀殺罪和1項過失殺人罪入獄。她堅稱自己無辜，並說4名孩子都是自然死亡。

2019年一項初步調查的證據確定了福比格的罪行。

然而，在最新證據顯示，當中的2名孩童可能死於基因突變後，前首席大法官拜塞斯特（Thomas Bathurst）去年主導第2次調查，重新審視對福比格的判決。

調查發現3名孩童自然死亡的可能性是合理的，2名死因為基因突變，另一名則因潛在的神經系統疾病。

福比格在影音訊息中表示，她對於獲得赦免「深感榮幸和感激」，並稱自己獲釋是「科學，特別是真相的」一大勝利。

「我一直並將永遠想念我的孩子，為孩子感到哀傷，思念並深愛著他們。」

福比格出獄後前往友人柴普曼位於雪梨以北約500公里、科夫斯港（Coffs Harbour）附近的農場。

福比格重獲自由的第一晚吃了披薩、大蒜麵包、咖啡香甜酒；不過，福比格原本想吃的是牛排。

柴普曼說：「我們晚餐沒吃牛排，因為太難安排。昨晚改吃披薩。」

20多年來首次接觸外面世界的福比格，對於iPhone和智慧電視等科技產品感到新鮮不已。

柴普曼說：「她看得目瞪口呆。即使電視，她也是說『我的天啊，這電視有好多功能！』她說，她會狂看電視一段時間。」

福比格雖獲得無條件赦免，恢復人身自由，但身上背負的罪名仍未洗刷。這仍有待上訴法庭的判決。一旦福比格洗刷罪名，將可以控告新南威爾斯州政府要求賠償。

 

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