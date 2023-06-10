▲擴大1200月票通勤範圍，徐玉樹爭取4公車路線納入。（圖／徐玉樹服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

連日來傳出基北北桃1200月票中、709客運路線未納入月票優惠補助項目路線爭議，交通局9日澄清709路線原本就已經納入1200月票範圍。龍潭區市議員徐玉樹呼籲，龍潭交通路線班次明顯不足，要求擴大1200月票通勤範圍 期盼1728、1820、1821、5350路線也能納入，方便通勤民眾。

就在7月1日即將實施1200月票之際，坊間傳出「龍潭(平鎮)人請團結站出來，凝聚的心聲才會被人聽見」的一份聲明，內容指出，即將於7月1日發行基北北桃 1200月票中，709 客運路線未納入月票優惠補助項目路線，完全漠視龍潭人及部分平鎮人基本權利。

交通局澄清，因709公車屬於桃園市區公車，非屬公路客運，但是對於長期仰賴國道客運出入的龍潭，銜接捷運永寧站的709公車原本就適用1200月票範圍，部分民眾可能不清楚而產生誤會。市議員徐玉樹表示，龍潭因為科技業陸續進駐，交通路網及班次路線明顯不足，尤其開往機場、捷運、高鐵的客運規劃更須加緊腳步，解決通勤族的交通問題。

徐玉樹認為，目前龍潭往來台北公車路線班次，仍然嚴重不足，不敷通勤民眾所需，尤其7月1日起推出的基北北桃1200月票，仍有多條路線並未納入，例如作為龍潭中途站的新竹轉運站至台北仁愛敦化路口的1728、竹東至台北轉運站的1820、1821，還有六福村至松山機場5350等公路客運路線，很多民眾均有搭乘需求，也應納入1200月票範圍。

交通局答覆，1728 ，1820、1821這幾線客運，目前台北-龍潭短端計費售票設備系統尚未建置完成，將在下一個階段才會納入。至於5350因為客運公司提出不續營聲明（至12月31日），所以未規劃列入。