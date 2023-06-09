驅魔聖師再起？35歲女全身瘀傷慘死　神秘宗教4女打包逃跑遭拘提

▲ 台中大里傳出1名女子死亡，死者四肢瘀青，身旁擺了一支拍痧板。（圖／示意圖）



記者鄧木卿、林彥臣／台中報導

霧峰分局於112年6月5日13時20分，接獲大里區醫院報案，有一名35歲女性民眾送醫急救無效宣告死亡，惟死者四肢有瘀傷，請求警方到場處理。

霧峰分局鑑識小組於現場勘查，發現死者陳屍處所係一般民宅，該租屋處有擺放宗教書籍、勸世字畫、「好OO宗教團體」外出聯誼活動佈告欄等宗教有關物品。死者陳屍位置旁留有1把矽膠軟質拍痧棒。

警方指出，此案相關人等經查均隸屬相同宗教團體，且多年前曾因以宗教驅魔名義致人死傷，遭檢警偵辦起訴，目前仍不排除是否與宗教活動有關。

▲▼台中大里1名女子暴斃，由於現場留有勸人為善的書籍，檢警將深入調查全案是否與宗教有關，圖為4年前發生的的林欣月驅魔殺人案。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



警方強調，死者遺體經檢察官會同法醫相驗解剖，初步檢視尚無明顯致死外傷，「惟本案人命關天」霧峰分局與刑事警察大隊立即組成專案小組，並報請台中地檢署指揮偵辦。

警方於調查期間發現，2名室友說法避重就輕，且有攜帶大量行李，跨縣市遷移情事，立即報請檢察官核發拘票，將2名報案室友及另2人拘提到案，全案深入調查了解中。