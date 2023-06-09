　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

驅魔聖師再起？35歲女全身瘀傷慘死　神秘宗教4女打包逃跑遭拘提

▲ 。（圖／示意圖）

▲ 台中大里傳出1名女子死亡，死者四肢瘀青，身旁擺了一支拍痧板。（圖／示意圖）

記者鄧木卿、林彥臣／台中報導

霧峰分局於112年6月5日13時20分，接獲大里區醫院報案，有一名35歲女性民眾送醫急救無效宣告死亡，惟死者四肢有瘀傷，請求警方到場處理。

霧峰分局鑑識小組於現場勘查，發現死者陳屍處所係一般民宅，該租屋處有擺放宗教書籍、勸世字畫、「好OO宗教團體」外出聯誼活動佈告欄等宗教有關物品。死者陳屍位置旁留有1把矽膠軟質拍痧棒。

警方指出，此案相關人等經查均隸屬相同宗教團體，且多年前曾因以宗教驅魔名義致人死傷，遭檢警偵辦起訴，目前仍不排除是否與宗教活動有關。

▲「中華白陽四貴靈寶聖道會」主持人林欣月，因女信徒不服從她的指示，質疑她的權威，令幹部腳踹被害人。（圖／台中地檢署提供）

▲▼台中大里1名女子暴斃，由於現場留有勸人為善的書籍，檢警將深入調查全案是否與宗教有關，圖為4年前發生的的林欣月驅魔殺人案。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲▼聖師邪教打死人。（圖／記者陳玉翻攝）

警方強調，死者遺體經檢察官會同法醫相驗解剖，初步檢視尚無明顯致死外傷，「惟本案人命關天」霧峰分局與刑事警察大隊立即組成專案小組，並報請台中地檢署指揮偵辦。

警方於調查期間發現，2名室友說法避重就輕，且有攜帶大量行李，跨縣市遷移情事，立即報請檢察官核發拘票，將2名報案室友及另2人拘提到案，全案深入調查了解中。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／「大樂透1.8億」開獎了！加碼100萬還有82組
快訊／力退「美澳組合」叩關決賽！謝淑薇拚第2座法網冠軍
朱學恒「抱+強吻」已不只是性騷擾！　律師揭1點差異
曾被蔡阿嘎點「難吃」生意下滑　雞肉飯業者看炎上事件：活該
快訊／桃園送肉粽確定取消！里長曝屋主初衷
新光金新董座大逆轉！
吳怡農父親性騷　宣布不再參與公共事務

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

林智堅抄襲論文風波將撤告落幕　庭長勸說2小時促和解

驅魔聖師再起？35歲女全身瘀傷慘死　神秘宗教4女打包逃跑遭拘提

獨／北市南港警爆性騷！辦公室公然摸女警臀　3同事指證下場曝

女全身瘀傷慘死「現場驚見勸世書」　疑宗教儀式害命...拘4人追查

林智堅「論文案」達成和解　捐30萬做公益

快訊／高雄楠梓後勁溪女子落水亡　兒岸邊找人竟見媽媽已成遺體

醉男胡鬧「幫我叫小姐」　衝摩鐵櫃檯對她熊抱掐頸20秒！下場慘了

快訊／與林智堅達成和解！余正煌要撤告了

新北幼兒園餵毒案「沒拍到關鍵畫面」！　她喊：監視器系統更新中

果汁一拿半小時…害漸凍症翁缺氧1年後亡　看護過失要賠740萬

嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

男治喪期不顧反對載她一程　櫻花妹落淚：台灣人太善良

排灣男跟伯公上山砍木柴　米酒誤當水：喝完砍1甲地

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

「直男式發言」關心生理期女友　男受傷討拍被反擊：有喝熱水？

女過馬路看18秒沒人讓　差一步走完遭騎士衝撞

家庭號豆漿整罐對嘴喝　男友被罵反擊：住海邊？

廂型車當倉庫擋路被檢舉　竟吊起停頂樓微掛女兒牆

哥見妹妹晚餐只吃青菜減肥　他煎牛排誘惑：不是愛吃草？

林智堅抄襲論文風波將撤告落幕　庭長勸說2小時促和解

驅魔聖師再起？35歲女全身瘀傷慘死　神秘宗教4女打包逃跑遭拘提

獨／北市南港警爆性騷！辦公室公然摸女警臀　3同事指證下場曝

女全身瘀傷慘死「現場驚見勸世書」　疑宗教儀式害命...拘4人追查

林智堅「論文案」達成和解　捐30萬做公益

快訊／高雄楠梓後勁溪女子落水亡　兒岸邊找人竟見媽媽已成遺體

醉男胡鬧「幫我叫小姐」　衝摩鐵櫃檯對她熊抱掐頸20秒！下場慘了

快訊／與林智堅達成和解！余正煌要撤告了

新北幼兒園餵毒案「沒拍到關鍵畫面」！　她喊：監視器系統更新中

果汁一拿半小時…害漸凍症翁缺氧1年後亡　看護過失要賠740萬

張志豪追平轟「恰總」興奮抱頭　兄弟8局5比5扳平桃猿

勝騎士優質先發技壓江少慶　統一8比0完封富邦

上月才求婚…網紅狂被催生「否則太老了！」嘆台長輩1點：很厭惡

獲21個泰國公協會支持　7月泰國台灣形象展商機可期

鄭凱文、江坤宇相繼傷退　球團回報最新傷情

明星從小養成！王小棣有感BLACKPINK紀錄片　大規模海選童星

長榮國際申報賣出5萬張長榮航　下周起巿場賣出

駐菲代表涉性騷擾遭解職　外交部證實：調查中

民進黨爆性平爭議　調查結果出爐：許嘉恬有行政疏漏、林飛帆無違黨規

「愛上45K小王」果斷掰了老闆尪　她幾個月後慘爆！哭求原諒

少年街邊運球險砸中狗　2人真誠鞠躬道歉超暖

社會熱門新聞

即／超商浩克結婚了！「現任」曬結婚證書

幼兒被灌彩虹藥水　不喝就關廁所

即／台南某國小男老師墜樓　當場失去生命跡象

即／趙建銘親弟趙建勳腦幹出血病逝

幼兒園師用藥情況曝　園長孩子也驗出巴比妥

店員幫代收少了54萬　店長查帳短收送辦

千人送行四海劉德華　這女人頻拭淚

古家齊雷雨中打滑遭撞身亡　粉絲突收噩耗崩潰

高雄女「車停路中央」去買菜　罰金6000起跳

花12萬整理好！神車「Dio50」塞進休旅車被偷

快訊／台南某國小男老師墜樓！緊急送醫宣告不治

即／台中滷肉飯命案！2寶爸遭狠刺亡　5嫌下場出爐

台中5億高中生4大疑點　高大成轟夏男說謊

奇景空拍曝！透天頂樓擺2台廂型車

更多熱門

相關新聞

女全身瘀傷亡　疑宗教儀式害命拘4人調查

女全身瘀傷亡　疑宗教儀式害命拘4人調查

台中市大里區一名35歲游姓女子，5日被人發現倒臥房內已無呼吸心跳，室友隨即通報救護車！警方發現死者四肢都有瘀青，身旁則擺了一支拍痧板。由於2名女室友在案發後行蹤不明，加上檢警查出，案發時還有另兩名友人也曾出入大樓，今天(9日)緊急將4人拘提到案。至於全案是單純刮砂瘀發生意外，以及是否與與宗教驅魔儀式有關，有待明天進行偵訊後才能釐清。

豐原童疑遭父打到昏迷　「被帶去泡澡」亡

豐原童疑遭父打到昏迷　「被帶去泡澡」亡

女嬰遭父母驅魔11小時慘死！法院判決曝光

女嬰遭父母驅魔11小時慘死！法院判決曝光

又有3名女信徒慘遭鄭明析性侵　共9女受害

又有3名女信徒慘遭鄭明析性侵　共9女受害

以為女兒被邪靈附體！夫婦施法11hrs害死她

以為女兒被邪靈附體！夫婦施法11hrs害死她

關鍵字：

驅魔瘀傷神秘宗教女信徒

讀者迴響

熱門新聞

台灣男歌手車禍身亡！享年31歲

即／超商浩克結婚了！「現任」曬結婚證書

朱學恒「狂批性騷」鍾沛君當下表情曝光　網炸鍋了

幼兒被灌彩虹藥水　不喝就關廁所

桃園今晚送肉粽！在地人見路線時間怒了

以為誤拿身分證　機台一刷尷尬了

老師為倒酒精助燃　4生著火1人亡

朱學恒強吻鍾沛君　3年前一句話再惹議

女友穿內衣搭捷運被攔！　他怒：妨礙到誰？

朱學恒中斷直播！　她在現場錯愕離場

即／台南某國小男老師墜樓　當場失去生命跡象

即／趙建銘親弟趙建勳腦幹出血病逝

即／氣象局0：20發7縣市豪大雨特報

這集真的猛！朱學恒「180秒放送事故」她拿文件狂遮

朱學恒認性騷「唐綺陽罕說重話」！

更多

最夯影音

更多
嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生
港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

男治喪期不顧反對載她一程　櫻花妹落淚：台灣人太善良

男治喪期不顧反對載她一程　櫻花妹落淚：台灣人太善良

排灣男跟伯公上山砍木柴　米酒誤當水：喝完砍1甲地

排灣男跟伯公上山砍木柴　米酒誤當水：喝完砍1甲地

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面