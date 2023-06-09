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社會 社會焦點 保障人權

她全身瘀傷亡　邪教沉寂4年再奪1命？聖母「借竅驅魔」釀1死14傷

▲▼ 。（圖／資料照）

▲「中華白陽四貴靈寶聖道會」主持人林欣月，因女信徒不服從她的指示，質疑她的權威，令幹部毆打、腳踹被害人 。（圖／資料照）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中市大里區一名35歲游姓女子四肢出現大面積瘀青，送醫後不治。警方追查發現，游女跟兩名女室友都是邪教「中華白陽四貴靈寶聖道會」的信徒，因此不排除與該教有關。據悉，「中華白陽四貴靈寶聖道會」由林姓女子創辦，過去以暴力形式驅魔，造成1死1瞎13傷。

警方表示。游女5日中午被送往仁愛醫院急救後不治，法醫相驗後初步推測死者四肢大面積的瘀青是外力造成，且兩名女室友案發後立刻逃離，因此將兩人拘提到案，這才發現兩人說詞不一，全案朝殺人、傷害致死罪偵辦。

▲台中女「四肢瘀青」陳屍房內，被發現時身旁擺著一支拍痧板。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲台中女「四肢瘀青」陳屍房內，被發現時身旁擺著一支拍痧板。（圖／記者鄧木卿翻攝）

詭異的是，游女住處沒有任何道壇、法器等和宗教有關的物品，僅留有數本勸人向善的書籍，且樓上就是「道場」，讓警方懷疑與4年前的殺人邪教「中華白陽四貴靈寶聖道會」有關。

據了解，「中華白陽四貴靈寶聖道會」是女子林欣月2008年所創，她自稱法號「聖師」，以聖母的形式經營宗教，除了巧立名目額外收費之外，只要發現有不服從的教徒，就會以「借竅驅魔」之名教唆手下施暴，導致1死1瞎及13人輕重傷，其中受害者有多名幼童，被害人年紀橫跨2歲至80歲。

檢方調查後於2020年起訴林欣月及其幹部等10人，林欣月以100萬元交保，全案仍在法院審理中。至於台中命案，林欣月當下沒有在場，涉案人員是否受林指使，或是其他因素，仍待檢警調查。

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