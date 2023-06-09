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女全身瘀傷慘死「現場驚見勸世書」　疑宗教儀式害命...拘4人追查

▲ 。（圖／示意圖）

▲台中大里傳出1名女子死亡，死者四肢瘀青，身旁擺了一支拍痧板。（圖／示意圖）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大里區一名35歲游姓女子，5日被人發現倒臥房內已無呼吸心跳，室友隨即通報救護車！警方發現死者四肢都有瘀青，身旁則擺了一支拍痧板。由於2名女室友在案發後行蹤不明，加上檢警查出，案發時還有另兩名友人也曾出入大樓，今天(9日)緊急將4人拘提到案。至於全案是單純刮砂瘀發生意外，以及是否與與宗教驅魔儀式有關，有待明天進行偵訊後才能釐清。

警方5日中午接獲仁愛醫院通報，一名游姓女子因失去生命跡象被送到急診室，經搶救後不治，立即訪查游女同樓層合租的2名室友，得知游女家在台北，目前無業，而3人都是素食同好。另一方面，雖然現場並沒有任何道壇、法器等和宗教有關的物品，但卻留有數本觀人向善的書籍，加上死者常和室友們討論勸世文章，因此檢警也不排除全案與4年前發生的邪教聖母驅魔殺人一樣，與宗教驅魔有關。

回顧聖母驅魔殺人案，65歲女子林欣月創立「中華白陽四貴靈寶聖道會」，看似為宗教組織，實際上卻是邪教，林欣月自稱「聖母」，以禪修為名招募信眾，甚至以驅魔名義，命令幹部凌虐信徒，從2歲幼童到80歲教徒都遭到毒打，甚至還有人被活活踩死。檢方調查後將林欣月起訴，目前全案仍在法院審理中。

【恐怖邪教再現】信眾被活活踩破肝臟身亡　「聖母」林欣月原是省府約聘人員

▲▼台中大里1名女子暴斃，由於現場留有勸人為善的書籍，檢警將深入調查全案是否與宗教有關，圖為4年前發生的的林欣月驅魔殺人案。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲▼聖師邪教打死人。（圖／記者陳玉翻攝）

游女死亡後，2名女室友一度被排除涉案，但檢方6日再度傳喚2人時，2人卻消失無蹤，檢警懷疑不單純，決定以殺人罪嫌進行拘提，結果發現1人已搬離大里租屋處搬至台中市區，另1人則是開車跑到台南友人家，檢警更查出，除了2名室友之外，當時還有另2名女子進出大樓，因此拘提4人到案說明。

據了解，2名室友到案後表示，游女當天說，最近天氣炎熱，可能中暑，室友才拿拍痧板幫游拍打，可能因此造成瘀青，但與她的死亡無關。

由於4人拒絕夜間偵訊，游女確切的死亡原因，以及是否與宗教有關，有待進一步調查。目前還不知真正動機，不過，在死者租屋處發現只有幾本勸人為善的書本命案當時，林欣月也沒有在場，4人是否受林指使，或是其他因素，靜待檢警調查。

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