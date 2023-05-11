女嬰遭父母驅魔11小時「頭套尿布慘死」！法院認悲劇…判決曝光

▲林道升夫婦因相信女兒被邪靈附體，為女兒驅魔，導致女兒死亡。（圖／翻攝自臉書）

記者閔文昱／綜合報導

馬來西亞33歲男子林道升與香港妻子陳紹彤，因認為14個月大的女兒被邪靈附體，所以為女兒進行長達11小時的驅魔儀式，造成女嬰慘死。警方破門時發現這對父母正赤身裸體地躺在地上，而女兒林啓樂的頭部則包裹著尿布，沒有生命跡象，於是當局便以虐兒罪逮捕2人。法院今判決指出，沒有證據指驅魔儀式導致女嬰死亡，因此判2人監禁3個月。

林道升與陳紹彤皆是在香港大學畢業，因信奉基督教靈恩派而修習了加拿大維真神學院的神學課程；林道升因中途憂鬱症病發未能畢業，而陳紹彤已獲得神學碩士學位，不過2人均報稱無業。

據《中國報》報導，林道升在去年4月因情緒不穩入院治療，並在2022年5月31日出院。當晚，他與香港妻子陳紹彤帶著14個月大的女兒返回外婆家小住，當時林啓樂身上並未受傷，人也沒有出現異樣。豈料，他們一家3口來到香港新界後，便從此失去了消息，直到警消破門而入時，才發現這對父母正在儲物室的地板上裸睡。

當時，這對父母謊稱林啓樂正在幼稚園上課，不料警方搜查他們的房子後，才發現這對夫妻將女兒藏在了睡房的一個角落，而女嬰的頭部還包裹著尿布、頸項可見明顯的淤青，隨後急救人員證實林啓樂已無生命跡象。驗屍報告顯示，林啓樂被尋獲時已去世1至3天，屍體已腐化，頸部也有超過10處擦傷，背部出現屍斑。

▲警消破門而入後，在夫妻2人的睡房角落尋獲女兒遺體。（圖／翻攝自Facebook）

事後，控方以這對夫妻負有管養、看管或照顧責任，卻故意虐待或忽略林啓樂，導致她受到不必要的健康損害為由，對夫婦提出告訴，不過他們2人表示，他們只是因為相信女兒被邪靈上身，所以為女兒作了長達11小時的驅魔儀式，但女兒卻一直沒有反應，强調他們只是想為女兒驅魔並令她復活。

控方最後因證據不足，將夫婦2人的罪名改為虐兒罪，而2人也在4月27日的審訊中認罪。法官在審訊中要求2名被告交出背景和感化報告，另要求還押的林道升提交精神科報告，而陳紹彤則獲准保釋。

法官今（11日）審判指出，「本案屬悲劇」，評估報告顯示2人均疼愛女兒，而感化報告則指出夫妻在案發前有能力照顧並關心女嬰，但因受精神疾病及宗教錯誤影響才犯下此案，雖造成女嬰死亡是非常嚴重的後果，不過仍須考慮2人刑責，案中不涉長期不理會或虐待，也沒有證據指驅魔行為導致女兒死亡。

法官認為，夫妻2人沒有在女嬰身體不適時帶她就醫，反而尋藉祈禱方式驅魔，才是釀成悲劇主因，2人也因痛失愛女打擊重大。而此前2人被控謀殺罪時分別關押了355天及271天，期間接受了精神科治療及社工輔導，情況已有改善，2人也表現出悔意，將來會繼續接受治療，有改過自新的決心和能力，因此以4個半月為量刑起點，認罪扣減至3個月。