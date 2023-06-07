　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

豐原童疑遭父打到昏迷...竟「被帶去泡澡」溺斃　解剖見新傷鐵證

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中一名男童疑似遭虐亡，昨日檢方解剖後認定男童父親涉嫌重大，聲押禁見獲准。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市豐原傳出一名6歲徐姓男童泡澡時猝死，醫院搶救時發現男童身上有陳舊性瘀傷，懷疑男童是遭虐通報警方。檢方昨日對男童進行解剖，發現有新的瘀傷，認為男童父親徐男涉嫌重大，向地院聲押禁見獲准。

據了解，年僅6歲的徐姓男童身上有許多陳舊性瘀傷，1日晚間疑似又遭父親徐男毆打，男童意識模糊，卻被帶進浴室泡澡，沒想到男童昏死在浴缸裡，不幸溺斃身亡。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲死者男童父親同居人5日被員警帶回住處。（圖／記者許權毅攝）

台中地檢署昨（6）日會同法醫對男童進行解剖，確定死者身上有新的傷勢，檢方再傳訊死者父親徐男，認定徐男犯罪嫌疑重大，有羈押之原因，且有羈押之必要，向台中地院聲請羈押禁見獲准。

社區大樓民眾透露，事發當時徐男僅穿著一條短褲，抱著男童衝到大廳，不斷對男童實施CPR，不過男童已經全身發紫，無呼吸心跳。一旁的徐男同居人也相當緊張，甚至無法說出住家地址，是旁人趕緊接過電話通報，才順利報案。

附近民眾透露，男童很有禮貌，看到人都會打招呼，平常跟爸爸媽媽的感情看不出異樣。據悉，男童先前就曾遭到家暴過，社會局也有接獲通報。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
獨／死前6天都沒到校！　疑被丟浴缸淹死
IG突然「大」更新！　用戶超後悔
麻衣證實「斷開台塑集團長孫」！　抱著愛紗痛哭
Angelababy爆錄影一半　發飆罵陸劇女神！
獨／勾惡遭移送法辦　結果出爐
新北4房4衛公寓僅798萬！　屋況驚呆全場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

董座3年花460萬包養正妹！吵架用這招...成功討回192萬

屏東競速釀2死！小組飆車最新畫面曝　4騎士不戴帽「抗風阻趴騎」

台南女騎士撞電桿小腿噴飛！3機車連環撞她最衰...驚悚畫面曝

詐團假「主播沈春華」騙買股　婦險丟300萬...與警合作逮車手

拚命女警騎車上國道抓違規　警「不舉發」籲：考量比例原則

債務喬不攏開車撞議員服務處　「去年才挨告恐嚇」23歲嫌犯收押

獨／死前6天都沒到校！狠父疑打昏6歲兒丟浴缸淹死　園方哀慟

嘉義小黃碰撞機車！擋風全碎側躺路中　運將、騎士雙雙送醫

踩妳的新絲襪！高市府某主任被認證是淫官　自宮拔官提早退休

南投狼師惡行曝！噁稱在交往...目擊者：他帶女同學進廁所工具間

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

和「大貓咪」在林間追逐　真人泰山和老虎親密互蹭

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

99%是氯化鉀殺死5億高中生　高大成：若不是也束手無策了

手機藏實用生活小工具　開啟觸控功能竟可秤重

神還原！Coser造車力巨人　可搭乘座艙＋眼睛會發光！

韓國正妹實況主來台遭性騷　警抓到29歲男了

屏東死亡試車釀2死！　超殺排氣管狂噴白煙...原地燒胎囂張畫面曝

董座3年花460萬包養正妹！吵架用這招...成功討回192萬

屏東競速釀2死！小組飆車最新畫面曝　4騎士不戴帽「抗風阻趴騎」

台南女騎士撞電桿小腿噴飛！3機車連環撞她最衰...驚悚畫面曝

詐團假「主播沈春華」騙買股　婦險丟300萬...與警合作逮車手

拚命女警騎車上國道抓違規　警「不舉發」籲：考量比例原則

債務喬不攏開車撞議員服務處　「去年才挨告恐嚇」23歲嫌犯收押

獨／死前6天都沒到校！狠父疑打昏6歲兒丟浴缸淹死　園方哀慟

嘉義小黃碰撞機車！擋風全碎側躺路中　運將、騎士雙雙送醫

踩妳的新絲襪！高市府某主任被認證是淫官　自宮拔官提早退休

南投狼師惡行曝！噁稱在交往...目擊者：他帶女同學進廁所工具間

董座3年花460萬包養正妹！吵架用這招...成功討回192萬

快訊／民進黨提「性騷防治加強方案」　增設外部救濟管道

芬蘭富豪超速30公里慘收「近400萬罰單」！三度超速駕照被扣10天

連9黑！5月出口361.3億美元　年減14.1%

申講新股動作要快　抽中鏵友益每張賺2.76萬元

水溝救出黑嘴萌汪「燦笑放電」融化全場　10、11日現身送養會找家

監理站公私協力　友善高齡長輩送愛到偏鄉

銀座最潮音樂節、Ozone專屬個人試香！必朝聖打卡活動炫爆朋友圈

為什麼游泳課「女生都不喜歡下水？」　一票妹子點出1缺點：很不舒服

家長會參加「國中畢業典禮」嗎？　孩1句話讓他呆住：但我很想去

高三生畢業派對飆唱《星火》　網聽天籟嗓音：起雞皮疙瘩！

社會熱門新聞

電鍋版浩克打女友！衝超商狠砸滾燙茶葉蛋釀2傷

媽媽休假載女兒上學遭撞雙亡！丈夫見屍崩潰

5億高中生毒物驗了1000多種　律師喊：採證範圍不夠

王瞳車禍現場照曝！進電視台前「與機車對撞」

女過馬路等18秒沒人讓　慘遭機車撞飛

女警騎車飆國道抓違規　警改口不罰原因曝

獨／保六警騎車上班遇死劫　倒地重創影片曝

屏東死亡競速賽2死3傷　主揪：不敢再辦了

高大成：最可能是氯化鉀殺死高中生

即／志明牛肉拉麵遭惡搞發文　業者提告

RISU瘋傳私密影像　律師：可判10年半

即／自來水管線爆！新莊淹水電線桿也倒了

瑞典坦克駕駛身分曝！猛撞釀「3死1重傷」

屏東試車追撞2死　催油門燒胎畫面曝

更多熱門

相關新聞

即／豐原男童疑遭虐死　爸遭收押

即／豐原男童疑遭虐死　爸遭收押

台中市豐原區1日晚上傳出疑似家暴案，一名6歲男童泡澡時突然沒有呼吸心跳，經送醫搶救後仍宣告不治，不過經醫師檢查發現男童身上有多處陳舊性瘀傷，而且全身新舊傷都有，懷疑受虐。昨日檢方對男童進行解剖後，認為男童父親徐男涉嫌重大，有羈押必要，向台中地檢聲押禁見獲准。

即／縱火驅蛇燒死5親人　釀3家庭破碎...判決出爐

即／縱火驅蛇燒死5親人　釀3家庭破碎...判決出爐

逢甲麥當勞熄燈10天　傳「韓系服飾」月捧110萬卡位

逢甲麥當勞熄燈10天　傳「韓系服飾」月捧110萬卡位

過馬路等18秒沒人讓！她差一步就到　卻遭第11車撞飛

過馬路等18秒沒人讓！她差一步就到　卻遭第11車撞飛

長髮女過馬路被騎士撞噴！2人傷勢曝

長髮女過馬路被騎士撞噴！2人傷勢曝

關鍵字：

台中豐原男童瘀傷解剖

讀者迴響

熱門新聞

妹子相親帶23個親戚　一頓飯吃掉8.5萬

4公尺巨蟒闖派出所　員警嚇歪求救

電鍋版浩克打女友！衝超商狠砸滾燙茶葉蛋釀2傷

王瞳一早林口出車禍「車頭嚴重毀損」

舒子晨老公「去年底才分手就閃婚」！超正前女友曝

李靚蕾全說了！罕見公開打官司過程　收勝訴通知：想大哭尖叫一場　

男歌手唱一半突消失竟是「衝後台親女友」

一堆人不知道！冷氣遙控器「1神秘按鈕」電費噴爆

陌生男霸占車位！他報警無效「怒焊8鐵柱」圍車

口罩男妻婚變「東區當酒店妹」！火辣裝扮全被拍

舒子晨老公爆是「小1歲排球球星」！超帥真面目曝光　

人妻只穿內褲！尪竟讓大伯直接進房　當場看光

盲眼龍婆預言亞洲爆「毀滅核災」　百萬人亡

女星飯店昏迷送醫身亡！享年32歲

「這種台灣人」別來日本吧　櫻花妹也因中文差被罵三字經

更多

最夯影音

更多
女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴
基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

和「大貓咪」在林間追逐　真人泰山和老虎親密互蹭

和「大貓咪」在林間追逐　真人泰山和老虎親密互蹭

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面