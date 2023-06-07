豐原童疑遭父打到昏迷...竟「被帶去泡澡」溺斃　解剖見新傷鐵證

▲台中一名男童疑似遭虐亡，昨日檢方解剖後認定男童父親涉嫌重大，聲押禁見獲准。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市豐原傳出一名6歲徐姓男童泡澡時猝死，醫院搶救時發現男童身上有陳舊性瘀傷，懷疑男童是遭虐通報警方。檢方昨日對男童進行解剖，發現有新的瘀傷，認為男童父親徐男涉嫌重大，向地院聲押禁見獲准。

據了解，年僅6歲的徐姓男童身上有許多陳舊性瘀傷，1日晚間疑似又遭父親徐男毆打，男童意識模糊，卻被帶進浴室泡澡，沒想到男童昏死在浴缸裡，不幸溺斃身亡。

▲死者男童父親同居人5日被員警帶回住處。（圖／記者許權毅攝）



台中地檢署昨（6）日會同法醫對男童進行解剖，確定死者身上有新的傷勢，檢方再傳訊死者父親徐男，認定徐男犯罪嫌疑重大，有羈押之原因，且有羈押之必要，向台中地院聲請羈押禁見獲准。

社區大樓民眾透露，事發當時徐男僅穿著一條短褲，抱著男童衝到大廳，不斷對男童實施CPR，不過男童已經全身發紫，無呼吸心跳。一旁的徐男同居人也相當緊張，甚至無法說出住家地址，是旁人趕緊接過電話通報，才順利報案。

附近民眾透露，男童很有禮貌，看到人都會打招呼，平常跟爸爸媽媽的感情看不出異樣。據悉，男童先前就曾遭到家暴過，社會局也有接獲通報。