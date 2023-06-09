「非公開、限監護人」侯友宜見餵毒幼兒園家長　她問侯：你怕什麼？

▲新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

新北市板橋某私立幼兒園爆出老師餵孩童吃安眠藥，多位家長痛批市府不聞不問，輿論炎上後，市府緊急加開說明會，有受害家長怒控，說明會改成一對一諮詢，也無聯繫窗口，也有家長指出，被通知出席後到場才發現不在名單內。時代力量立委王婉諭9日痛批，一個說明會名單都可以亂搞一通，晚上臨時通知要市長見面會，但非公開，僅限監護人參加，「侯友宜市長你到底在怕什麼？」

新北板橋一名幼兒園中班教師日前被3名家長控告，涉嫌以藥物餵食幼童，警方前往幼兒園及老師住家搜索，扣回監視器追查，依傷害、藥事法等4罪嫌送辦，檢方諭知2萬交保，該教師也被教育局停職。而陸陸續續傳出多位孩童於家長自行送醫藥檢後，發現有巴比妥等藥物殘留。現在已經累積超過15名家長報案，並控訴新北市府不聞不問。

部分家長指出4月就向市府舉報但未獲回應，而根據教育局提出的處置流程，5月15日啓動兒虐司法介入、司法機關18日到園搜索，一直到6月5日安排醫師到幼兒園採檢，最後檢驗出8人有微量反應，才廢止幼兒園設立許可，裁罰15萬元。

王婉諭表示，板橋幼兒園餵藥，時代力量自從五月中接獲陳情以來，就持續協助並陪伴家屬，也提供法律資源。昨晚時代力量新北黨部 主委王薇君陪家屬前往莒光國小的「家長說明會」，沒想到，新北市政府又把大家都擺了一道！

王婉諭指出，有家長Ａ收到社工通知，6 月 8 日舉辦家長說明會，去到現場，卻被說「不在名單上」。家長Ｂ收到教育局通知，6 月 8 日舉辦家長說明會，去到現場，也被說「不在名單上」。

王婉諭痛批，新北市政府對外說要專案處理、積極處理的結果，就是連一個小小說明會的名單，都可以亂搞一通。更誇張的是，原本應該是對家長統一進行的說明會，到現場後，家長們才發現變成了一對一諮詢的「摸頭大會」。

王婉諭表示，今天教育局又臨時通知，晚上 6 點到 7 點要舉辦「市長見面會」，而且非公開，僅限監護人參加，「我實在很想問，侯友宜市長，你到底在怕什麼？」

王婉諭強調，這件事情，不是市長低頭道歉之後就可以船過水無痕。檢驗結果、藥品流向、孩童健康與轉園、家長們的心理陪伴等等，新北市政府都應該拿出誠意，面對家長的訴求，提供必要的協助！