新北私幼餵童吃毒處理慢挨批　侯友宜：做的不夠多、不夠好

記者陳家祥／台北報導

新北市板橋區某幼兒園餵食幼兒藥物，並在園內學童身上驗出「巴比妥」等成分，引發各界撻伐。對此，新北市長侯友宜9日出席「1200都會通Megacity Pass定期票啟動活動」時受訪表示，這段時間新北市政府做的不夠多，不夠好，會不斷反省、虛心檢討，面對重大事件絕對不會輕忽，全力配合司法調查。

侯友宜說，他要藉這機會報告，這案子非常嚴重，當天受理報案後立刻報請檢察官啟動司法調查，並由新北市政府成立聯合專案小組，以重大兒虐事件召集司法介入調查的方式面對，「每個孩子的傷痛，都是我們的痛、我們的責任」，幼兒園老師竟做出痛心疾首、令人髮指的事，絕對不會輕易放過。

侯友宜說，更重要的是，這知名連鎖店的業者，市政府也會在法律上尋求刑事、民事責任，讓孩子、家長們的公平正義能夠伸張」。

「我也知道這段時間新北市政府做的不夠多，不夠好，我們會不斷反省、虛心檢討。」侯友宜強調，面對重大事件絕對不會輕忽，尤其現在司法調查全力配合外，積極加強孩子、家長如何協助安置及心理諮商，還有身體健康的照顧，這是該盡的責任，「會一步一腳印繼續照顧、捍衛幼童安全」。

至於毒品藥物來源？侯友宜說，目前檢察官都在追查中，警方也全力配合。媒體也追問，是否擔心影響2024年選情？侯友宜說，「面對守護孩子安全，包括婦幼，一定會全力做好」。

侯友宜也說，第一時間啟動心理諮商過程中，當時希望是用團體諮商方式，但有家長為了保護孩子希望採1對1方式進行，所以團體諮商方式改為1對1，當然也有家長認為希望團體諮商，當時有做調查，會全力配合、滿足家長需求。

侯友宜強調，新北市在第一時間接到報案就立即啟動報警，檢警作刑事調查，行政調查包括教育局、衛生局等相關局處也立即啟動調查，同時有副市長主持專案了解進度、掌握。

▲侯友宜出席基北北桃公共運輸定期票啟動記者會。（圖／記者黃克翔攝）