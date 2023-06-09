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《科學報告》研究：新冠重症診斷患有癌症風險增加31%

▲▼新冠。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲外國研究報告首次發現新冠重症患有癌症的風險增加了31%。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者任以芳／綜合報導

英國權威期刊《科學報告》（Scientific Reports）一項最新研究揭示新冠重症患者可能面臨的另一個風險。該研究結果表明，感染新冠病毒並接受重症監護的患者，在接下來幾個月內被診斷出患有癌症的風險增加了31%。這項研究首次建立新冠病毒感染重症與未確診癌症之間的聯繫。

據陸媒綜合報導引述，新冠疫情開始3年多後，科學家首次在新冠病毒感染重症與未確診的癌症之間建立聯絡。該研究由法國國家藥品和健康產品安全局、法國國家健康保險基金的科研小組Epi-Phare與日內瓦全球健康研究所和日內瓦大學聯合進行。

報導指出，研究團隊對比來自相同地區、年齡、性別，沒有因新冠而住院治療的713,670名患者與41,302名因感染新冠病毒而接受重症監護的患者，兩者進行治療的對照組。

結果顯示，因新冠重症而住院的患者，在接下來的幾個月中被診斷出患有癌症的風險增加了31%，其中有2.2%被診斷出患有癌症，而對照組的這一比例為1.5%。所患癌症中，腎癌、結腸癌、肺癌或血液癌的風險更高。

該研究未證明新冠重症與癌症之間存在「因果關係」，但新冠重症「可能是未確診癌症的一項標誌」，即尚未確診的癌症患者可能有更高風險因感染新冠病毒而導致重症。

報導指出，epi-phare主任馬哈茂德·祖雷克教授表示，「免疫抑制狀態可能隱藏著尚未檢測到的潛在癌症」。

報導表示，這項研究的發現對於新冠病毒的重症治療和癌症篩查具有重要意義。科學家們呼籲醫療機構和臨床醫生在新冠重症患者中加強對癌症的篩查，以便更早地發現和治療患者的癌症病變。

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