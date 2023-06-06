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大陸 大陸焦點 特派現場

27歲遊戲網紅離世！「臉頰凹陷」最後身影曝　半年前確診結腸癌

▲▼四川27歲遊戲主播患結腸癌去。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲凌平罹癌半年臉頰凹陷。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸擁有13萬粉絲的遊戲網紅「凌一趙信」因患結腸癌，6月5日不幸去世，得年27歲。凌平是在2022年11月底被確診為結腸癌晚期的，在之後半年時間裡，凌平的短影音內容也從更新遊戲變成了他的抗癌歷程。

據《紅星新聞》報導，「凌一趙信」的真名叫凌平，是四川省達州市大竹縣人。患癌之前，凌平在社交平台更新了自己的遊戲影片，他在遊戲裡選擇的角色是趙信，因此他的影片帳號叫作「凌一趙信」。

凌平是在2022年11月底被確診為結腸癌晚期的，但他直到2023年1月4日才公開患病的消息。當天，多日不更新影片的凌平終於更新，但影片內容並非網友所熟悉的遊戲畫面，而是寫著其名字的「病理診斷報告」和「入院證」。

發布這條消息時，凌平已做完第一次化療，他在影片帳號上寫到，「人生無常呀！結腸癌晚期，自己種的因自己吃這個果怨不得誰，只願走得安詳……，明天開始第二次化療了，有點頂不住呀。」

當時，不少網友聽聞他患癌的消息，紛紛留言為他加油。在之後半年時間裡，凌平的帳號也從更新遊戲變成了他的抗癌歷程。最初的抗癌歷程中，他還很積極樂觀，「我吃好睡好開心一天賺一天！衝就完事了」、「管他什麼期，只要能吃能睡能拉不太痛就滿足了」……，他還勸粉絲朋友們要注意身體。

漸漸地，隨著病情加重，凌平每天展現出來的身體變化讓人看著心疼，病痛的折磨常常使他無法入睡，他有時會在深夜更新影片，「瞇了半小時又被痛醒了睡不著。」3月17日，凌平更新短影片說化療結果不理想，「開始進入倒計時了。」

即使在生命的最後時光裡，凌平仍堅持更新短影片，只是他面對鏡頭時已無力說話。6月5日上午11時24分，凌平的家人通過帳號更新消息說，「凌平走了」，配圖正是遊戲角色裡的「趙信」，這也是凌平的短影片頭像。不少網友聞訊紛紛留言哀悼，「一路走好，願天堂沒有病痛」。

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