　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

排便解尿難竟是骨盆卡「10公分大肉瘤」　醫用2方法保住膀胱與直腸

▲▼標靶藥物治療前(左圖)腫瘤約14公分大，治療後縮小至4公分(右圖) 。（圖／ 長庚醫院提供）

▲標靶藥物治療前（左圖）腫瘤約14公分大，治療後縮小至4公分（右圖）。 （圖／長庚醫院提供）

記者嚴云岑／台北報導

一名43歲的運輸業司機因解尿與排便困難就醫，經影像檢查與病理切片診斷出直徑10公分大肉瘤，且明顯壓迫到膀胱與直腸，在使用胃腸道基質瘤第一線標靶藥物治療後，腫瘤甚至長大至14公分，後經病理科醫師檢測與次世代定序分析，發現患者帶有罕見的NTRK基因融合，在使用NTRK蛋白抑制標靶藥物治療3個多月後，腫瘤終於縮小到4公分。

收治患者的林口長庚一般外科主任葉俊男醫師表示，傳統骨盆腔腫瘤需要面臨骨盆腔大範圍切除，合併人工肛門及尿道重建手術，此案例體現精準醫療對於惡性腫瘤不可或缺且顯著的成效，先透過基因檢測給予精準標靶藥物治療讓腫瘤縮小，再利用達文西手術切除腫瘤，免去肛門再造與膀胱重建之苦，該案例報告已被刊登於2023年1月國際知名期刊「美國臨床癌症學會精準腫瘤期刊(JCO precision oncology)」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼標靶藥物治療前(左圖)腫瘤約14公分大，治療後縮小至4公分(右圖) 。（圖／ 長庚醫院提供）

▲林口長庚醫療團隊與病人（中）合影，圖左為葉俊男主任，圖右為黃文冠醫師。（圖／長庚醫院提供）

林口長庚腫瘤科黃文冠醫師解釋，NTRK基因中文名稱為神經營養因子受體絡氨酸激酶，活化後會促進細胞增殖與分化等功能。NTRK基因融合是指不同染色體之間或同一條染色體內發生基因之間重新排列，使得NTRK基因與其他基因緊密結合在一起。NTRK基因融合會導致細胞的酪胺酸激酶訊號的異常激活，促進部分兒童或成人實體腫瘤發展，研究顯示NTRK基因融合是重要的致癌驅動因子。

黃文冠醫師表示，雖然帶有NTRK基因融合並不常見，在所有實體腫瘤約占1%，但已有對應的標靶藥物NTRK蛋白抑制劑能抑制腫瘤細胞內異常的NTRK活化訊號傳遞，出現顯著的腫瘤反應療效。第一代NTRK蛋白抑制劑有兩種口服標靶藥物，相繼在2018年和2019年經FDA核准，適應症用於帶有NTRK基因融合的實體腫瘤，台灣的食品藥物管理署也已許可上市，不過目前於成人尚未健保給付。

骨盆腔肉瘤非常見癌症，民眾若出現腹痛、噁心、嘔吐、易飽足感、脹氣等腸胃不適症狀，或排便解尿困難，最好就醫接受詳盡檢查。病患亦應耐心配合醫師指示接受治療，藉由精準基因檢測與精準醫療，有機會獲得很好的治療成效且保有以往生活顯得更加珍貴。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
媽媽休假載女兒上學「遭撞雙亡」！丈夫見屍崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

政大老師爆「作家陳芳明」是性騷慣犯　要女學生留心一點

排便解尿難竟是骨盆卡「10公分大肉瘤」　醫用2方法保住膀胱與直腸

女教授曾在開刀房被性騷擾　台大醫院回應了

「芒種」到了！這10天別愛愛　4生肖留意自身健康

《南方，寂寞鐵道》台北首映　搭上時光列車「追趕南迴30年故事」

快訊／今年第3號颱風「谷超」生成！未來路徑、對台影響曝

500萬「出國念碩士VS.房子頭期款」　鄉民戰翻：青春只有一次

台鐵汐止站轉轍器「定位異常1小時後修復」　14列車延誤

快訊／對流發威「16縣市大雨特報」！大雷雨砸5地1小時　警戒區曝

快訊／Risu外流遭大量揭發　Meta：已移除相關社團

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

韓國正妹實況主來台遭性騷　警抓到29歲男了

神還原！Coser造車力巨人　可搭乘座艙＋眼睛會發光！

和「大貓咪」在林間追逐　真人泰山和老虎親密互蹭

99%是氯化鉀殺死5億高中生　高大成：若不是也束手無策了

屏東死亡試車釀2死！　超殺排氣管狂噴白煙...原地燒胎囂張畫面曝

屏東60人圍觀試車釀2死3傷　改管騎士狂催油門燒胎冒煙

政大老師爆「作家陳芳明」是性騷慣犯　要女學生留心一點

排便解尿難竟是骨盆卡「10公分大肉瘤」　醫用2方法保住膀胱與直腸

女教授曾在開刀房被性騷擾　台大醫院回應了

「芒種」到了！這10天別愛愛　4生肖留意自身健康

《南方，寂寞鐵道》台北首映　搭上時光列車「追趕南迴30年故事」

快訊／今年第3號颱風「谷超」生成！未來路徑、對台影響曝

500萬「出國念碩士VS.房子頭期款」　鄉民戰翻：青春只有一次

台鐵汐止站轉轍器「定位異常1小時後修復」　14列車延誤

快訊／對流發威「16縣市大雨特報」！大雷雨砸5地1小時　警戒區曝

快訊／Risu外流遭大量揭發　Meta：已移除相關社團

日本發表「新資本主義」計畫　聚焦擴大半導體投資

伊朗推出14倍音速「極音速飛彈」號稱可破鐵穹　 試射影片網瘋傳

營養師曝高麗菜「4大營養」，點名「2種人」要少吃

6都跨黨派議員　響應環境日加入「淨零轉型地方連線」

周天成苦戰69分鐘上演3局逆轉秀　新加坡公開賽挺進男單16強

巧克力也進榜！營養師傳授「素食補鐵清單」，給你紅潤好臉色

男歌手唱一半突從台上消失！竟是「衝後台親女友」影片曝光粉絲氣炸

女性追求薪資平等、機會公平　美科技業副總裁：完成培訓可嶄露頭角

柯志恩突曬「20歲美照」激像這位華人影后　2.4萬網友讚爆

政大老師爆「作家陳芳明」是性騷慣犯　要女學生留心一點

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

生活熱門新聞

人妻只穿內褲！尪竟讓大伯直接進房　當場看光

有米奇！LINE「10款免費貼圖」限時下載

「芒種」到了！這10天別愛愛　4生肖留意健康

烏克蘭美模帶全家吃寧夏夜市　結果爸媽翻臉了

即／今年第3號颱風「谷超」生成！對台影響曝

雨區越來越大　谷超最快今晚生成

客人忘結帳！老闆娘稱「找不到人工讀生買單」炎上

今天是芒種！5星座升官發財　命理師公開1招「連旺20年」

即／16縣市大雨特報！大雷雨砸5地1小時

美食部落客「1動作」IKEA霜淇淋變大支！網怒了

老公「客廳激戰N女」被抓包！律師神解...正宮笑離開

不只是裝飾！生魚片旁放「塑膠葉」作用曝光

國家警報響了！大雷雨轟3縣市

日本人看完蔡阿嘎道歉更火了！　2雷點炸鍋：對台灣瞬間改觀

更多熱門

相關新聞

27歲遊戲網紅離世！臉頰凹陷最後身影曝

27歲遊戲網紅離世！臉頰凹陷最後身影曝

大陸擁有13萬粉絲的遊戲網紅「凌一趙信」因患結腸癌，6月5日不幸去世，得年27歲。凌平是在2022年11月底被確診為結腸癌晚期的，在之後半年時間裡，凌平的短影音內容也從更新遊戲變成了他的抗癌歷程。

癌後追蹤照護險來了！　4大特色最高折3%保費

癌後追蹤照護險來了！　4大特色最高折3%保費

每年逾萬人罹乳癌！乳房出現「8大異常」當心

每年逾萬人罹乳癌！乳房出現「8大異常」當心

他吞口水會痛！一檢查是3期　醫：發現常晚了

他吞口水會痛！一檢查是3期　醫：發現常晚了

17年前罹口腔癌...吞嚥困難驗出喉癌

17年前罹口腔癌...吞嚥困難驗出喉癌

關鍵字：

骨盆腔底瘤腫瘤癌症精準醫療

讀者迴響

熱門新聞

陌生男霸占車位！他報警無效「怒焊8鐵柱」圍車

媽媽休假載女兒上學遭撞雙亡！丈夫見屍崩潰

一堆人不知道！冷氣遙控器「1神秘按鈕」電費噴爆

女星飯店昏迷送醫身亡！享年32歲

人妻只穿內褲！尪竟讓大伯直接進房　當場看光

30歲男愛愛常軟掉！突問：可增大嗎？　醫愣住「全因女友1句話」

5億高中生毒物驗了1000多種　律師喊：採證範圍不夠

高大成：最可能是氯化鉀殺死高中生

醫點名「6款高草酸飲品」！有2種很多人天天喝

有米奇！LINE「10款免費貼圖」限時下載

「芒種」到了！這10天別愛愛　4生肖留意健康

即／大樂透端午加碼　18幸運兒抱走百萬

烏克蘭美模帶全家吃寧夏夜市　結果爸媽翻臉了

難吃便當菜「捲捲電話線」本名曝！藏4大功效一定要夾

即／今年第3號颱風「谷超」生成！對台影響曝

更多

最夯影音

更多
女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴
鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

韓國正妹實況主來台遭性騷　警抓到29歲男了

韓國正妹實況主來台遭性騷　警抓到29歲男了

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面