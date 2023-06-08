快訊／新北私幼餵藥風波！教育局開罰15萬　「即起廢止設立許可」

記者崔至雲／新北報導

新北市板橋某私立幼兒園爆出幼兒遭餵食藥物，在學童身上驗出「巴比妥」及「苯二氮平類」等藥物，引起社會譁然。新北市教育局今（8）日宣布，為確保幼兒權益與健康，教育局即日起廢止私立幼兒園設立許可，並裁罰最高罰鍰15萬元。

▲新北市教育局長張明文。（圖／記者崔至雲攝）



新北板橋一名幼兒園中班教師日前被3名家長控告，涉嫌以藥物餵食幼童，警方前往幼兒園及老師住家搜索，扣回監視器追查，依傷害、藥事法等4罪嫌送辦，檢方諭知2萬交保，該教師也被教育局停職。而陸陸續續傳出多位孩童於家長自行送醫藥檢後，發現有巴比妥等藥物殘留。而現在已經累積超過15名家長報案，並控訴新北市府不聞不問。

新北市議會國民黨團今下午召開「堅決守護幼兒安全 傷害事件零容忍」記者會，邀請市府局處官員到場說明。教育局長張明文指出，5月15日接獲教保人員疑似有餵藥事件，當日立即啟動「重大兒虐案件司法早期介入機制」，社會局主動報請新北地檢署啟動司法調查，司法機關5月18日到園搜索。

▲新北市議會國民黨團今下午召開「堅決守護幼兒安全 傷害事件零容忍」記者會，邀請市府局處官員到場說明。（圖／記者崔至雲攝）



張明文提到，教育局5月15日接獲案件，當日立即到園稽查，並依照教育部「教保相關人員違法事件調查處理辦法」啟動行政調查。社會局也立即啟動一對一個案追蹤。因每一位家長想法不同，採檢須尊重家長意願。有家長反應想了解孩子健康狀況及採檢需求，5月22日起教育局先後主動提供檢驗所及榮總毒物科窗口免費檢驗。

此外，6月1日起配合司法偵辦進度，教育局主動關心幼兒健康，鼓勵家長採檢，衛生局主動協調醫院「到園檢驗」專案。6月5日衛生局安排醫師及醫檢師到園檢驗，經調查55位幼兒家長檢驗意願，共16位同意採檢。

針對檢驗結果，張明文說，衛生局召開藥物檢測專家會議，邀集毒物、小兒科、檢驗科專家諮詢討論，全部受檢28位學童中，有8位學童微量反應，建議可至小兒神經科門診追蹤，由市立土城醫院為單一窗口，建立綠色通道協助就醫。專家建議，國內醫療院所苯巴比妥檢驗方法均是以血液定量檢驗，並無毛髮檢測，毛髮檢測由檢調單位視調查需求進行。幼兒在園竟然檢出藥物反應，已違反幼兒教育及照顧法，教育局裁定6月12日起廢止私立幼兒園的設立許可，並裁處最高罰鍰15萬元。

張明文強調，教育局將啟動安心關懷服務，學校心理師組成專案輔導小組，依照家長需求，一對一每日持續關懷幼生情形，提供心理支持，並視情況媒合其他相關服務；社會局進行個案追蹤、家訪，了解個別需求，提供醫療及法律相關諮詢服務。



