板橋私幼餵藥案驗出「巴比妥」　醫揭「三級毒品」風險：恐致命

記者嚴云岑／台北報導

新北市板橋某私立幼兒園爆出幼兒遭餵食藥物，在學童身上驗出「巴比妥」及「苯二氮平類」等藥物，引起社會譁然。毒物科醫師表示，巴比妥是中樞神經抑制劑，多用於嚴重癲癇治療，使用過量會嗜睡、抑制呼吸，有生命危險，另也具成癮性，長期被餵食後停用恐引發戒斷症候群，出現嗜睡、暴躁等症狀。

▲新北市板橋某連鎖知名幼兒園餵藥事件持續延燒，檢方今二度發動搜索。（圖／記者陸運陞翻攝）

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新北市幼童被餵食藥品案歷經20餘天，新北市政府終於對幼童全面採檢。先前家長帶往醫院自驗的案例中，已有2名孩童經醫院檢查驗出苯重氮基鹼殘留，另一名則是巴比妥。新北地檢署為了釐清案情，已發動第二波搜索，並約談幼兒園園長、老師共8人，另有17名家長對幼兒園提告。

林口長庚臨床毒物科醫師顏宗海表示，巴比妥為三級管制藥品，也是法務部列管的三級毒品，因藥品膠囊外觀為紅色，又有「紅中」之稱。因為安全性較低，也容易產生生理依賴性，臨床上已較少使用，僅用於開刀房或治療嚴重癲癇。

顏宗海表示，巴比妥在成人血液中殘留量為3天，毛髮檢驗則是3個月內曾服用都測得出，但後者無法在一般實驗室進行，需要特殊實驗室才能做。

在事件爆出後，也有不少家長擔心巴比妥成癮性恐影響幼童發展。對此，顏宗海表示，這的確是一大隱憂，因為在成人身上可見若長期服藥突然停用，會出現躁動不安等戒斷症候群，長期服用也有嗜睡問題，擔心家長可帶孩童到兒科門診追蹤。