婦騎機車誤闖南迴草埔隧道　險象環生…枋寮警伸暖手助返家

▲枋寮警分局草埔派出所警員戴中原連絡陳婦家人將她帶回 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州鎮陳姓婦人，被通報協尋，騎乘機車誤闖數十公里外南迴公路草埔隧道，被熱心民眾發現報警，枋寮警分局獲報派員協助，經輸入警政資訊系統，發現是潮州警分局通報協尋人口，趕緊連絡其家人將她帶回，家屬放下心中大石頭，對警方及時協助感激不已。

枋寮警分局草埔派出所警員戴中原日前執行勤務時，接獲民眾報案稱有名婦人騎乘機車誤闖入草埔隧道，請求警方協助。警方抵達現場後發現她神情緊張，員警利用警政資訊系統確認渠身分時，發現她姓陳，年紀60歲，為潮州分局通報之緊急協尋人口，警方便先將渠載返所稍作休息並聯絡其家屬。

其家人趕到草埔派出所後表示，母親近日精神狀態不佳，昨日上午獨自一人騎乘機車外出後未返家且音訊全無，家人心急如焚，於是至潮州分局報案請求警方緊急協尋，感謝枋寮警方及時找到她。

枋寮警分局長郭譯隆肯定草埔所同仁積極為民服務精神，讓被協尋者很快找到，也提醒民眾，家中如有年長者，應適時地給予關懷，並多加留意其動向；另民眾若遇到困難可撥打110請求警方求助，警方必定會秉持為民服務的精神，全力提供協助。