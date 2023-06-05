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今午後大雨地區曝　全台連7天防「劇烈天氣」

（圖／氣象局）

▲本周天氣圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

今天（5日）午後山區防大雨！氣象專家吳德榮提醒，今日至周四台灣持續處在熱力不穩定的條件下，周五至周日梅雨季第5波鋒面接近，西南風漸增強，皆易有強對流發展，伴隨小範圍「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）。

▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）

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（圖／氣象局）

氣象局預報員葉致均接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天清晨各地仍有些局部零星降雨，白天起較穩定，今天、周二吹東南風，花蓮、台東、恆春半島有不定時短暫陣雨，西半部、東北部和各地山區以午後雷陣雨為主；其中今天午後山區有局部大雨機率，雨勢並可能持續到晚上。

葉致均說，周三起北方鋒面逐漸建立，周三到周五吹偏南風到西南風，南部、東南部有局部短暫陣雨，其他地區以午後雷陣雨為主；周六、周日鋒面逐漸靠近，雨區稍擴大，北部、東北部、南部和東南部有局部短暫陣雨，其他地區以午後雷陣雨為主。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日至周四台灣持續處在熱力不穩定的條件下，周五至周日梅雨季第5波鋒面接近、西南風漸增強，皆易有強對流發展，伴隨小範圍「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨），應隨時注意氣象局的特報。

吳德榮表示，今日至周三各地晴時多雲，午後局部陣雨或雷雨在山區發展，擴大至部分平地，並有延續至夜間的機率；周四各地晴時多雲，局部地區有陣雨或雷雨，午後對流增強、範圍擴大；周五至周日梅雨季第5波鋒面逐漸接近，大氣不穩定，局部地區有陣雨或雷雨，午後對流使降雨範圍擴大，強度增強。

▼本周外出記得帶傘。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

▲近日天氣炎熱對流旺盛，25日台北市區降下午後雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

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