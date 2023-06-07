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谷超可能變中颱！「首波滯留鋒」報到時間曝　全台防劇烈天氣

（圖／翻攝tropicaltidbits）

▲氣象局觀測，輕度颱風谷超今晨2時在鵝鑾鼻東南東方1680公里海面上。（圖／翻攝tropicaltidbits）

記者陳俊宏／台北報導

今年梅雨季首波「滯留鋒面」將報到！氣象專家吳德榮提醒，周六起梅雨季第5波鋒面（為滯留鋒）逐漸接近，午後強對流雨勢加大，其中有「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）發生。中央氣象局預報員林定宜表示，輕度颱風「谷超」不排除增強成中度颱風，但預估對台灣陸地沒直接影響。

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（7日）吹偏南風，花蓮、台東不定時有局部短暫陣雨，清晨中南部沿海也有零星雨勢，中午前各地多雲到晴，午後有熱對流發展、雲量增多，各地有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨機率，而周四天氣和今日差不多。

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（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

林定宜說，周五鋒面逐漸接近，加上偏南風，北部、東北部、南部和東南部有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨；周六鋒面更接近，天氣更不穩定，各地午後有局部較大雨勢機率。

林定宜表示，周日到下周二受到南海季風低壓帶影響，中南部、東南部有局部短暫陣雨，其他地區有零星短暫陣雨；至於下周季風低壓內會不會形成其他熱帶系統或颱風，變數還很多，仍要再觀察。

林定宜提到，輕度颱風谷超今晨2時在鵝鑾鼻東南東方1680公里海面上，未來不排除變中颱，以朝琉球南方海面逐漸北轉趨勢最大，對台灣陸地沒直接影響，但周五起東半部和恆春半島有長浪發生機率。

▼氣象局預估，谷超颱風對台灣沒直接影響。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日至周五台灣持續處在「熱力不穩定」的條件下，各地晴時多雲，午後局部雷陣雨近山區發展，擴大至部分平地，並有延續至夜間的機率，有小範圍「劇烈天氣」發生的機率。

吳德榮分析，周六至下周一梅雨季第5波鋒面（為滯留鋒）逐漸接近，西南風漸增強，大氣更不穩定，局部地區有陣雨或雷雨，午後強對流致使降雨範圍擴大、雨勢加大，其中有劇烈天氣發生，應隨時注意氣象局的特報。

吳德榮指出，期末（下周二至下周五）模式模擬顯示，西南氣流增強，配合原有的滯留鋒，逐漸調整成梅雨旺盛期的型態，將帶來豐沛的水資源，應防範其可能致災；不過，既為期末模擬，模式仍在持續調整中，需繼續密切觀察。

▼吳德榮說，最新歐洲模式模擬下周五晚間8時地面圖顯示，已調整成「梅雨旺盛期」的型態。（圖／翻攝「三立準氣象.老大洩天機」）

（圖／翻攝「三立準氣象.老大洩天機」）

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