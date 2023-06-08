釣魚台爭議！柯文哲嗆侯友宜：突然講一堆國家主權　平常在幹什麼？

記者袁茵／東京報導

民眾黨總統參選人黨主席柯文哲6日接受日本NHK專訪提及釣魚台，認為台灣漁民不會是自己要爭這塊土地，而是希望能在那裡捕魚，使國民黨總統參選人侯友宜競辦回應，國家元首應該拚全力捍衛國家領土。對此，柯文哲8日回擊，這麼多年沒解決蘇澳漁民問題，這時候突然講一大堆國家主權，「那你平常在幹什麼？」

▲民眾黨主席柯文哲「日本台灣選哲之友會」籌備處揭牌儀式。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲8日上午出席日本台灣選哲之友會籌備處揭牌儀式，針對昨稱釣魚台議題後，侯競辦發聲明稱，國家元首應拚全力捍衛國家領土，柯文哲回應，對他來說就是務實處理問題，自己過去曾到宜蘭蘇澳跟漁民舉辦座談會，當地漁民一直抱怨到釣魚台地區捕魚時，不是被驅趕就是罰款，盼柯若有遇到日本政府高層，要向對方拜託一下。

柯文哲提及，自己這次來東京訪問，某天晚上與日台交流協會會長、理事長有晚宴，他把此訊息傳給對方，認為「有爭議後面處理，但要先讓我們漁民去捕魚，先解決我們的問題。」他認為應先解決目前漁民捕魚問題，有爭議的問題，「你們再慢慢處理」。

至於釣魚台言論掀起很大爭議，外界認為柯一直說討好日方的話？柯文哲說，對自己來講，先解決老百姓面臨的問題，也就是先解決民生問題優先，「我也知道選舉到了一定要這樣，穿鑿附會、小事擴大，這我都理解。」但講一大堆，漁民問題還是沒解決。

柯文哲認為，自己就是很務實解決老百姓每天遇到的問題，有爭議的慢慢再處理就好，「反正也那麼多年了」。

媒體再問，連侯友宜都發聲明批評？柯文哲指出，「不然你們那麼多年有解決蘇澳漁民的問題嗎？沒有啊！這時候突然變得國家主權講一大堆，那你平常在幹什麼？」