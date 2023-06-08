　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印尼未婚情侶路邊接吻　被處「公開鞭刑」21下！女友痛到倒地

▲▼印尼一對未婚男女因在車上接吻而被處以公開鞭刑。（圖／CFP）

▲印尼一對未婚男女因在車上接吻而被處以公開鞭刑。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

印尼蘇門答臘島（Sumatra）一對情侶最近因被宗教警察抓到在車內接吻而被處以鞭刑，在眾目睽睽下被公開鞭打21下，引起關注。

據《鏡報》報導，印尼23歲女子RO日前與24歲男友M在班達亞齊市（Banda Aceh）一輛停放路邊的車內接吻，不料因為2人動作太大，導致車身晃動，引起警方注意。

宗教警察上前查看後，發現2人正在路邊親熱，於是便將這對男女取締逮捕。當地檢察官表示，由於RO與男友還未結婚，當局認為他們違反了伊斯蘭刑法第25條第1款，最後決定判處2人當眾鞭刑。

這對男女隨後被分別帶到不同的公共場合，並在眾目睽睽下行刑。報導援引當地媒體SindoNews指出，RO遭處鞭刑當天，有不少人站在行刑區旁圍觀，而RO則被要求跪著接受長鞭痛打，最後她因難忍疼痛暈倒在地。

▲▼印尼一對未婚男女因在車上接吻而被處以公開鞭刑。（圖／CFP）

▲RO被鞭打後痛得倒在地上。（圖／CFP）

現場畫面顯示，警察在行刑過程中一邊用麥克風與旁觀者交談，甚至還拍下了RO接受鞭刑的照片。據悉，這對男女原本應接受25次的鞭打，但他們最後的刑罰被改成每人公開鞭打21下。

報導稱，印尼是一個伊斯蘭國家，全國有約90%人口是穆斯林，不過伊斯蘭教法並未在全國範圍內實施。班達亞齊市因在2005年成為自治市，而成為全國34個省份中唯一一個實施伊斯蘭教法的省份，參與賭博、出軌、飲酒、同性戀、婚前性行為，或婚前有親密接觸都可受鞭刑懲罰。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
罵女員工「狗、婊子」逼離職！　游泳館道歉了
大壩潰堤！　赫爾松「全城泡水」空拍慘況曝
「靈芝草人」童星長大當開單員！　媽病逝爆姊弟爭產
快訊／澎湖爆紅風景區出事！　24歲男浮潛溺水亡
外送員叫色情按摩「吃麵聊天不做愛」　19刀砍死她
快訊／Popu Lady宇珊被求婚了！　男友超帥真面目曝
陸高官牽小三「2人都完蛋」！　公司最新處理曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「布娃娃老公」出軌！人妻發現不明丁字褲　怒拔掉16公分假GG

大壩潰堤！赫爾松「全城泡水」空拍慘況曝　烏控俄軍向救難隊開槍

夏威夷基拉韋厄火山噴發　壯闊奇景曝光

印尼未婚情侶路邊接吻　被處「公開鞭刑」21下！女友痛到倒地

上班尖峰驚魂！電扶梯故障「逆向高速下墜」　14人骨牌般摔跌輕重傷

美神童成馬斯克新得力助手！14歲畢業就被SpaceX錄取　超狂經歷曝

「省錢媽」婚宴打包剩菜　冰了8個月！大女兒結婚竟解凍再端上桌

遇上俄軍反攻！2名烏克蘭士兵「拔腿狂奔」投降　隊友瘋狂掃射

霧霾末日景象曝光！全美逾1億人受威脅　紐約發100萬個N95口罩

飛彈威力不夠炸水壩！　專家揭烏大壩「中間斷裂兩半」最可能原因

轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制

存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

男歌手唱一半「突從台上消失」！　竟是「衝後台親女友」粉絲氣炸

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

台妞自家後院「鑽木取樹汁」　熬煮出2.5公升金黃楓糖漿！

女過馬路看18秒沒人讓　差一步走完遭騎士衝撞

兒好奇生小孩性別怎決定？　爸唬爛被女兒無情狠嗆XD

小捕手比賽突遇龍捲風　裁判神反應救援網讚翻

「布娃娃老公」出軌！人妻發現不明丁字褲　怒拔掉16公分假GG

大壩潰堤！赫爾松「全城泡水」空拍慘況曝　烏控俄軍向救難隊開槍

夏威夷基拉韋厄火山噴發　壯闊奇景曝光

印尼未婚情侶路邊接吻　被處「公開鞭刑」21下！女友痛到倒地

上班尖峰驚魂！電扶梯故障「逆向高速下墜」　14人骨牌般摔跌輕重傷

美神童成馬斯克新得力助手！14歲畢業就被SpaceX錄取　超狂經歷曝

「省錢媽」婚宴打包剩菜　冰了8個月！大女兒結婚竟解凍再端上桌

遇上俄軍反攻！2名烏克蘭士兵「拔腿狂奔」投降　隊友瘋狂掃射

霧霾末日景象曝光！全美逾1億人受威脅　紐約發100萬個N95口罩

飛彈威力不夠炸水壩！　專家揭烏大壩「中間斷裂兩半」最可能原因

民憂福島核廢水4年後抵台　趙少康批蔡政府「一遇到日本就軟弱」

ABF三雄供過於求將延至2025年　美系外資重申「減碼」

美國商會憂慮能轉型落後　行政院：已進入穩健成長期

性騷擾不僅是性平問題！　游盈隆嘆：當局認知膚淺「比AI不如」

劉品言大安森林公園等過馬路「突痛到跪地」！路人反應超暖…身體現況曝

想清潔珪藻土地墊！　她拿軟毛刷GG了…內行曝「2神物」

快訊／周天成不敵前世錦賽銀牌　新加坡賽意外止步16強

端午節就要吃粽！「台人選粽秘辛」大公開　北部粽竟然只排第3

幕後／羅森柏格與侯友宜單獨晤談30分鐘　美方歡迎侯訪美

柯文哲稱「台漁民不爭釣魚台」　國民黨怒：不樂見未能捍衛主權

國際熱門新聞

烏克蘭台灣志願兵殺同鄉　手榴彈丟戰友求刑15年

盲眼龍婆預言亞洲爆「毀滅核災」　百萬人亡

牽手走紅毯「新郎全程滑手機」

日本查獲700公斤冰毒　史上第2多

女驗DNA發現　「小9歲男友」是她外甥

中樂透！男吸雕像乳頭還願　疑觸怒神明5人慘死

上床17次才知「男友是女的」　少女怒告性侵

霧霾末日景象曝光　全美1億人受威脅

4千萬年前就開始！研究：手淫有助人類進化

中資緬甸KK園區遭泰國斷電

大壩潰堤！赫爾松「全城泡水」空拍慘況曝

老公睡了閨蜜　孕妻驚見對話崩潰

2名烏軍「拔腿狂奔」投降俄　隊友瘋狂掃射

北冰洋「無冰狀態」最快2030年代出現

更多熱門

相關新聞

中資緬甸KK園區遭泰國斷電

中資緬甸KK園區遭泰國斷電

泰國已切斷對緬甸邊境KK園區的電力供應，在當地有個價值數十億美元、由中國資金支持的開發計畫。分析家認為，這項計畫不過是非法博弈產業和網路詐騙活動的幌子。

中彩票後吸吮雕像乳頭還願！激怒神明釀5死

中彩票後吸吮雕像乳頭還願！激怒神明釀5死

菲律賓警方綁架勒斃韓商　遺孀受訪吐心聲

菲律賓警方綁架勒斃韓商　遺孀受訪吐心聲

泰國這間房連死3人　死者日記：每晚都有鬼

泰國這間房連死3人　死者日記：每晚都有鬼

美國、日本、菲律賓海巡首次演習南海登場

美國、日本、菲律賓海巡首次演習南海登場

關鍵字：

印尼東南亞要聞鞭刑伊斯蘭教法

讀者迴響

熱門新聞

「陸高官不倫」竟是被包養！　白富美背景狂到顛覆三觀

5億高中生險成無名屍　1關鍵掀內幕

陸國企高層牽小三被免職　女網友看她私照：愛了

收入高他100倍仍要下嫁！　大咖女星撐了28年宣布離婚

女偶像認了「喜歡約」3線索曝身分

撈上岸才知是「人彘」！小隊長被亡者託夢

烏克蘭美模「我要台灣老公」　爸媽來台找女婿

快訊／Popu Lady宇珊被求婚了！

高中情侶「超商倉庫忍不住」！激情後卻告男方性侵

即／新北幼兒園餵藥案風暴擴大！檢發動二次搜索

孕婦每天自慰3次！　急問「會不會影響寶寶」

女生都不喜歡上游泳課？一票妹子曝1缺點：很不舒服

「靈芝草人」童星長大當停車開單員遭無視　母逝姊弟爭產

台74線新匝道要來了！

好市多進口1水果！他嗨喊「厲害的來了」

更多

最夯影音

更多
轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制

轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制
存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

男歌手唱一半「突從台上消失」！　竟是「衝後台親女友」粉絲氣炸

男歌手唱一半「突從台上消失」！　竟是「衝後台親女友」粉絲氣炸

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面