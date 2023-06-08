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「電力韌性盤點」打破非核家園？　王美花證實：可能納入核能

▲▼立法院經濟委員會 經濟部長王美花。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨遭質疑，非核家園承諾動搖，經濟部長王美花，「有必要討論各式各樣的韌性」。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

民進黨主席賴清德日前拋出「已除役的核能機組可以緊急使用」見解，遭外界質疑是否將修正核能政策方向。對此，經濟部長王美花表示，鑒於近期國際情勢，政府在盤點台灣面對戰爭、天災時的電力韌性，當再生能源最大化後，可以如何支撐台灣，至於是否要考慮，在緊急狀態下使用核能，還要與社會溝通。

賴清德今年5月28日與青年座談時，有學生提問若中共攻台，台灣的能源被封鎖，在沒電可用的狀況下，核電會不會是一個選項，他回答，相關單位有在規劃，將已除役的核能機組，維持未來在緊急情況下使用的可能。總統蔡英文則說，重啟核電是中共攻台下，非常極端的方案之一。

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對此，經濟部長王美花在7日播出的網路節目上表示，鑒於近期的國際情勢，政府有在盤點，什麼是台灣的韌性，像是各國在新冠疫情後，都在盤點供應鏈的韌性，對台灣來說比較重大的，除了供應鏈的韌性外，不管是應對災害、被中共封鎖的韌性，台灣都應該嚴肅看待，而在這些討論中，電力是十分重要的問題。

王美花表示，政府針對電力的韌性有在做專業的討論，也有參考其他國家是如何做準備，而政府在討論台灣電力韌性的準備時，就有談到當台灣再生能源越來越多、自主能源增加，對電力韌性有幫助，但萬一還是不夠時，有沒有可能讓核能也成為電力韌性準備的一環。

▲▼立法院經濟委員會 經濟部長王美花。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王美花表示，緊急狀態下使用核能，涉及技術及執行問題，一切都還要再「專業討論」。（示意圖／記者屠惠剛攝）

王美花直言，台灣電力韌性的準備，要盤點當再生能源最大化後，可以如何支撐台灣，再考慮緊急狀態下，有沒有可能使用核能，至於該怎麼使用，由於涉及技術及執行問題，一切都還要再「專業討論」，也要跟社會溝通，大家是否能接受，核能作為緊急情況時的一個選項。

至於是否算打破非核家園承諾，王美花認為，在討論台灣電力韌性的情境下，有必要進行各式各樣的討論，但如何執行，現在還沒有最終定案，因為牽涉的問題比較複雜。

至於核電廠是否可能延役，她指出，根據現在核一、核二的核廢料處理進度，如果地方政府不支持，第一步連廢料都拿不出來，更不用講到第二步延役，不論法制面和技術面，最重要的是與社會討論，一步一步取得各方共識。

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