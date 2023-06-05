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再提核能　童子賢：可效法美國能源配比「黃金比例」

▲▼「台灣氣候學院揭牌記者會」6/5於孫運璿人文科技紀念館舉行，副總統賴清德、經濟部長王美花、國發會主委龔明鑫、和碩聯合童子賢、友達彭雙浪、台達電海英俊、氣象風險彭啟明等人出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲童子賢出席台灣氣候學院揭牌記者會。（圖／記者湯興漢攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

現任民進黨智庫、新境界文教基金會副董事長的和碩董事長童子賢日前拋出重啟核電議題，引發討論。童子賢5日受訪重申，能源配比應達到「黃金比例」，主要考慮到的是成本、空污、減碳等3大因素，例如美國雖是石油、天氣大國，仍有20%核電、20%綠電，其餘60%為排碳發電，台灣也可參考。

台灣氣候學院今天舉行揭牌儀式，包括副總統賴清德、經濟部長王美花等政要與會致詞。

童子賢席間接受媒體提問談及，能源配比應達到「黃金比例」，主要考慮成本、空污，減碳等因素；他提到，碳排增加往往是空污來源，例如燒煤炭發電，而新加坡、美國等國家過去20年不斷把燒煤炭發電的項目去掉，改透過天然氣、核能可取代，不過，天然氣容易受到寒冬、戰亂、人為操控等因素影響，漲跌價格高達5到10倍。

童子賢並以美國為例說，美國維持20%核能發電、20%綠能發電，其餘60%的少部分為煤炭發電，大部分為天然氣，以此達到2030年前追求50%零碳排目標，現在已達到40%。他說，美國用核能拉低成本、降低空污和碳排，以達到「黃金比例」，台灣也可以參考一下。

不過，出席同場活動的賴清德被媒體問及，是否將修正核能政策方向？賴清德回應說，「非核家園的理想沒有改變，未來也會持續加強推動綠能的發展，那至於極端緊急的情況，我們也必須要預先設想可能的解決方案，不過，這一些仍然需要跟社會進行溝通對話，才有辦法做最後的決定」。

▲▼「台灣氣候學院揭牌記者會」6/5於孫運璿人文科技紀念館舉行，副總統賴清德、經濟部長王美花、國發會主委龔明鑫、和碩聯合童子賢、友達彭雙浪、台達電海英俊、氣象風險彭啟明等人出席。（圖／記者湯興漢攝）

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