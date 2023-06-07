台積電夫妻檔婚變！　愛上年輕女工程師...他拋棄年薪400萬妻子

▲妻子開電腦後，發現丈夫跟小三的對話訊息。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者劉人豪／台南報導

一對夫妻同樣在台積電任職，妻子發現丈夫性格大變，用手機時也會擋住螢幕，於是她開共用電腦使用Instagram，意外發現丈夫跟小三間的親密對話，還發現他們出遊且互相擁抱、接吻，於是憤而跟丈夫離婚，並提告求償慰撫金100萬，台南地方法院認為事證明確，審酌後判丈夫跟小三應連帶給付10萬元。

判決書指出，妻子表示她與丈夫結婚5年育有一女，沒想到2022年時丈夫性格突然大變，對她及女兒態度逐漸變得不耐煩，使用手機時也會刻意擋住螢幕，且時常使用手機至深夜，懷疑丈夫出軌，同年7月，她使用夫妻共用電腦開啟Instagram，發現丈夫跟小三間的親密對話，丈夫還坦承確實有跟小三發生擁抱、接吻等親密舉動，沒想到丈夫之後還偷偷請假，去看小三外拍，開車載小三遊玩，還在車上擁抱、接吻，親密舉動全被蒐證，讓她火大與丈夫辦理離婚登記。

妻子指出，丈夫跟小三之前為同事關係而認識，又小三曾車禍受傷，丈夫當時有帶她一同前往探望小三，故小三知道丈夫為有配偶之人，竟仍與丈夫持續親密舉止，已逾越一般社會通念之社交禮儀分際，而有不正當交往關係，請求被告連帶賠償慰撫金100萬元。

丈夫辯稱，小三有在著名廟宇及景點進行外拍工作，此為個人公開行程，且諸多往來信眾及遊客均可自由觀賞，他自行前來觀賞屬友誼間捧場，無侵害配偶權，且搭車外出僅能證明2人確實相互熟識，出遊、擁抱並無涉及與性行為有關接觸，應不構成配偶權侵害。

法院調查，妻子任職台積電，2021年所得及財產約為444 萬元；丈夫任職台積電，2021年所得及財產約為222萬元；小三2021年所得及財產約為75萬元。法院認為，本件事證明確，雙方攻擊或防禦方法及所用之證據，不足以影響結果，依民事訴訟法判丈夫及小三應連帶給付妻子10萬元。可上訴。