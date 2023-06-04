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社會 社會焦點 保障人權

2女高中生遺失底片相機心急報案　好心人撿到送招領

▲市警二分局民權所警員陳俊安，積極幫18歲準女大生李女找回傳統底片相機，.李姓女學生（中）及高中好友同學（左）與警員陳俊安合影留念致謝。

▲市警二分局民權所警員陳俊安，積極幫18歲準女大生李女找回傳統底片相機，李姓女學生（中）及高中好友同學（左）與警員陳俊安合影留念致謝。

記者林悅／台南報導

2位剛滿18歲女高中生前往南美館玩時發現所帶傳統膠卷底片相機疑遭竊，市警二分局派員查處，發現是一位男子順手取走，經兵分兩路找尋該男子行蹤，才發現係烏龍一場，男子並非竊賊，而是見到相機以為有人遺落，好心送往服務處招領，員警取回交給女學生後相互高興合影留念，女學生並再三向員警致謝。

台南市警二分局民權派出所所長何家慶、警員陳俊安，3日下午5時30分許，接獲報案稱台南美術館有人物品遭竊，2人趕赴現場發現報案人為2位剛滿18歲之女高中生，而再詢問所遭竊物品竟為傳統膠卷底片之相機，也讓員警再三向李姓女學生確認無誤後展開調查。

▲市警二分局民權所警員陳俊安，積極幫18歲準女大生李女找回傳統底片相機，.李姓女學生（中）及高中好友同學（左）與警員陳俊安合影留念致謝。

員警立即協調館方調閱監視器，發現是一位身穿橘色衣服之男子行經樓梯通道時，見地面之相機而順手取走。乃兵分兩路找尋男子行蹤繼而發現是烏龍一場。該男子並非竊賊，而是見到地面相機誤以為有人遺落，好心拾起送往地下停車場服務處招領。員警前往前往服務處取回相機交給兩位美女高中生後，雙方相互高興合影留念，女學生再三向員警致謝。

員警調查聊天中得知，就讀永康地區之2名女高中生，她們剛畢業身為準大學新鮮人，為留下台南故鄉美好回憶，乃於3日相約前來市區各處遊玩，傍晚時分至南美美術館內相互拍照留下美好回憶。其中李姓女學生竟將價值7000元之傳統膠卷底片相機，先放置於樓梯通道滅火器之地板上，不料拍照結束前往取物竟發現相機不翼而飛，焦急地報警處理。

▲市警二分局民權所警員陳俊安，積極幫18歲準女大生李女找回傳統底片相機，.李姓女學生（中）及高中好友同學（左）與警員陳俊安合影留念致謝。

員警也對年紀輕輕之女高中生竟拿著膠卷相機也甚感好奇驚訝，也在員警確認及陪同逐一查看四處均無所獲。後續也在調閱監視器釐清相機是遭好心人士送服務處並前往取回後，李姓女學生高興再三向員警感謝，訴說底片中有許多其與好友之美好回憶，且認傳統膠卷相機所拍攝之照片深具真實生命活力，所以半年前存了7000元買進這台心愛相機，一張張記錄美好人生。其等今年也將離開台南故鄉外出就學，所以在市區之旅也拍滿36張特別珍惜記億美照，幸經員警之積極幫忙，找回其心愛之相機及相片。

二分局也特別提醒，對自身物品應妥適存放，避免離開視線為有心人等覬覦遭竊。這次員警對兩位女大學生之好感情及對故鄉台南之深刻情感也留下好印象，也在留影合照後祝福其未來學業生活美好順利！

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