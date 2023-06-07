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大陸 大陸焦點 特派現場

陸國企高管帶小三「十指緊扣」逛大街　女生美到被街拍意外曝光

記者魏有德／綜合報導

大陸抖音今（7）日瘋傳一則國企高管在成都出差時，與小三「十指緊扣」逛大街的影片，不少人將影片中的主角指向中石油集團旗下寰球工程項目管理（北京）有限公司的執董兼總經理胡繼勇。這支影片內容嚴重影響國企形象，震動掌管紀律監察的大陸中央巡視組，火速登記展開調查，「如果屬實，相關部門將按照黨紀黨規處理。」

▲大陸國企中石油旗下高管疑似帶小三逛大街被街拍客拍下。（圖／翻攝頂端新聞）

▲大陸國企中石油旗下高管疑似帶小三逛大街被街拍客直擊。（圖／翻攝頂端新聞，下同）

《頂端新聞》報導，6月7日上午，寰球工程項目管理（北京）有限公司的認證微信公眾號「北京項目管理公司寰球項目公司」中，關於胡繼勇的活動報導被刪除。12時許，該帳號被自助註銷、停止使用。

▲大陸國企中石油旗下高管疑似帶小三逛大街被街拍客拍下。（圖／翻攝頂端新聞）

透過網傳影片可以發現，身穿粉紅色上衣，戴著細框眼鏡的男子走在大街上，一旁長髮女子的修長身材在細肩帶洋裝下顯得玲瓏有致，不一會兒，女子主動上前「自然」地牽起男子的手，兩人十指緊扣，漫步在步行街上，散發出無限的「粉紅泡泡」。

▲大陸國企中石油旗下高管疑似帶小三逛大街被街拍客拍下。（圖／翻攝頂端新聞）

也正因為女子的外表在路人眼中相當吸睛，也引起街拍者的興趣，便將這名女子逛街的影片拍下放到抖音上，只不過，影片在網路傳開後，眼尖的民眾便發現這名男子外型和胡繼勇十分相像，比對他的行程也正巧出現在四川，讓外界更加懷疑就是胡繼勇本人。

事件發酵後，有消息指出，胡繼勇和妻子及這名疑似是小三的洋裝女子都是在同單位任職，讓外界更加霧裡看花，還須等待官方調查後才能釐清事情真相。

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