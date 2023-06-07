快訊／涉假冒律師開事務所！台版《神鬼交鋒》20萬交保

▲李姓男子疑似假冒律師開事務所，7日晚間移送北檢。（圖／記者劉昌松攝，下同）

記者劉昌松、閔文昱／台北報導

22：34更新：李交保20萬，吳10萬

李姓男子日前疑似假稱擁有律師資格，開設事務所執行業務，涉嫌違反《律師法》，7日遭台北地檢署約談。李男以及疑似共同經營事務所的吳姓律師晚間被移送台北地檢署，複訊後分別以20萬、10萬交保。

李姓男子過去靠著人際關係，認識不少大老闆，在不少商場中居間牽線完成不少交易，結果被檢舉涉嫌假冒檢察官身分，當時因已經超過冒用公務員官銜罪法律追溯期，被正牌檢察官處分不起訴。

▲疑似與李男共同經營事務所的吳姓律師。（圖／記者劉昌松攝）

檢調獲報，李男又涉嫌在2021年間，開設事務所，與吳姓律師合作經營執行律師業務，涉嫌違反《律師法》，為了釐清李男是借用吳姓律師執照開設事務所，或有實質合夥情形，檢察官郭盈君7日指揮調查局台北市調處展開搜索約談2人到案。7日晚間結束複訊，李男20萬交保，吳男10萬。

電影《神鬼交鋒》描述1個天才型的證券詐欺犯，不斷偽造自己的身分，包括擁有高學歷，擔任民航機駕駛，甚至考上律師資格，靠著三寸不爛之舌與各種假專業身分，在上流社會招搖撞騙，最後落網，反而幫FBI破獲多起偽造支票案件。