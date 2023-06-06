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仿「神鬼交鋒」熟背友人個資仍遭警識破　8條通毒犯南市落網

▲台南警市六分局落實清樓專案，至文南一街廢棄舞廳清查，發現一對毒鴛鴦藏匿於內，並持有二級毒品安非他命，員警查出他是5個院檢通緝8件刑案通緝要犯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南警市六分局落實清樓專案，至文南一街廢棄舞廳清查，發現一對毒鴛鴦藏匿於內，並持有二級毒品安非他命，員警查出他是5個院檢通緝8件刑案通緝要犯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南警市六分局落實清樓專案，至文南一街廢棄舞廳清查，發現一對毒鴛鴦藏匿於內，並持有二級毒品安非他命，但30多歲羅姓男子落網態度自在輕鬆，員警覺得很反常，透過活體掃描指紋器一驗，原來他熟背謊稱友人身分個資，真實身分是5個院檢通緝8件刑案的通緝要犯，準備入監服刑8年，這下子當場被逮。

▲台南警市六分局落實清樓專案，至文南一街廢棄舞廳清查，發現一對毒鴛鴦藏匿於內，並持有二級毒品安非他命，員警查出他是5個院檢通緝8件刑案通緝要犯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警六分局結合「社區警政再出發」工作，不斷清查轄內空屋、廢棄房舍、工廠，主動掃蕩治安死角，日前清查文南一街廢棄舞廳，發現一對毒鴛鴦藏匿於內，並持有安非他命。警方盤查身分時，羅姓男子馬上熟練念出張姓友人姓名、身分證號，並與女子說法一樣，但由於他落網態度一派輕鬆，一副無所謂，天不怕、地不怕的樣子，這種反常態度令員警覺得很可疑，透過「活體掃描指紋器」一驗，原來他熟背謊稱張姓友人身分個資，真實身分是5機關通緝毒品、偽造文書8案的通緝羅姓要犯，準備入監服刑8年，犯嫌就算記憶力超強，有飛天遁地的隱身伎倆，也敵不過員警科技為本，務實求證的偵辦作為。

市警六分局長許敏能強調：六分局持續落實「社區警政再出發」，透過「掌握社區動態、落實查訪工作」、「主動關懷社區、深耕警民互信」、「激發民眾參與、強化自衛能量」及「積極融入社區、營造警民和諧」等四大項主軸所組成，其精神即在於藉由每一位員警以主動積極態度走入社區提供民眾良好警政服務之方式，贏取民眾信賴，進而建立互助合作的良好關係，讓民眾願意親近警察，樂意主動提供治安訊息，凝聚信念，共同維護社區良好治安環境。

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