　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓再度取得聯合國安理會席位　斯洛維尼亞高票碾壓白俄羅斯

▲▼聯合國大會6日晚間選出2024至2025年的5個安理會非常任理事國，南韓成功入選。（圖／CFP）

▲聯合國大會6日晚間選出2024至2025年的5個安理會非常任理事國，南韓成功入選。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

聯合國大會於美東時間昨（6）日晚間票選2024至2025年的5個安理會非常任理事國，其中身為亞太地區唯一競選國的南韓以180張贊成票確定獲選，為睽違11年再度出任，未來預估可以與美國、日本在安理會構築陣線，應付來自北韓（朝鮮）的核武導彈威脅，至於斯洛維尼亞則在東歐地區擊敗白俄羅斯（白羅斯），獲選非常任理事國。

根據《韓聯社》，南韓此次競選從192個聯合國會員國獲得180張贊成票，將成為任期2024至2025年的5個安理會非常任理事國之一，為繼2013至2014年後睽違11年再度當選出任，也是南韓加入聯合國30多年以來第三次出任，未來不僅能實施經濟制裁，更能批准使用武力，這使南韓在邁向「全球中樞國家」目標更進一步，為維持全球和平與女性平權貢獻心力。

此次票選的2024至2025年任期的5個非常任理事國中，南韓為亞太地區唯一代表，而非洲地區有阿爾及利亞、獅子山，拉丁美洲與加勒比海地區則有蓋亞那；至於東歐地區則有斯洛維尼亞對上在俄烏戰爭中長期支持莫斯科當局的白俄羅斯，被視為西方陣營對上俄羅斯的代理戰爭，最後斯洛維尼亞以153贊成票的極大差距擊敗僅獲38張票的白俄羅斯，成為下一屆安理會非常任理事國。

國際組織「非人權觀察」（HRW）駐聯合國主任夏博諾（Louis Charbonneau）認為，聯合國安理會理應是維護人權的重要機構，「但白俄羅斯侵犯人權，為俄軍侵略烏克蘭的行為辯護，如今聯合國成員以明確的態度，拒絕該國在安理會任職。」

報導指出，其實白俄羅斯不僅在俄烏戰爭的態度上違反普世價值，先前該國政府傳出血腥暴力鎮壓國內示威民眾，在人權議題上更是受到全球矚目。

▲▼日本駐聯合國大使石兼公博聽到南韓成功入選後，立刻激動擁抱南韓駐聯大使黃浚局，表達恭賀之意。（圖／達志影像／newscom）

▲日本駐聯大使石兼公博聽到南韓成功入選後，立刻激動擁抱南韓駐聯大使黃浚局，表達恭賀之意。（圖／達志影像／newscom）

南韓駐聯合國大使黃浚局原本神情凝重，不過在聽到聯合國大會宣布南韓獲得180張贊成票、成功入選聯合國安理會非常任理事國後，立刻展開笑顏，日本駐聯合國大使石兼公博更是立刻上前激動擁抱黃浚局、歡迎南韓加入安理會非常任理事國之列，兩人的互動顯示了日韓關係在雙方政府的積極努力下明顯獲得改善。

報導分析，南韓入選安理會非常任理事國，為南韓在「多邊外交」上開了一盞明燈，身為韓半島（朝鮮半島）問題當事國的南韓，能夠主導北韓相關決議、議長聲明起草，不僅能夠在國際社會上為自己發聲，更能撻伐北韓實施非法軍事挑釁的行動，和常任理事國美國、2023至2024年非常任理事國日本在北韓議題上形成緊密合作。

黃浚局會後向現場的南韓特派記者表示，「（未來）在聯合國安理會上，不僅與美國和日本加強合作，在與中國、俄羅斯方面更將持續取得溝通，擴大合作的幅度。儘管中國、俄羅斯不會因為我國（南韓）進入安理會而突然改變態度，但我方依舊有和中國、俄羅斯致力合作的決心。」

►南韓參選2024聯合國安理會非常任理事國　結果今晚揭曉

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
LIVE／5億生配偶再爆詭異行徑　口罩男委屈內幕！妻遭爆重金
一隻阿圓脫了！　「胸前超猛」身材全看光
獨／口罩男被爆對妻太摳！　友怒揭她驚人開銷
李靚蕾罕見全說了！　「想大哭尖叫一場」
許維恩「雙手遮半球」拍全裸寫真！　全身上金漆
遭性騷反被控恐嚇！　前議員輕生送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

失控山羊攻擊3遊客！64歲女被撞下懸崖　狂墜20m奇蹟卡峭壁存活

飛舊金山232人客機急降俄羅斯機場　美國務院密切關注中

坐馬桶「膝蓋骨」碎了！英女大生痠痛治不好　竟驗出巨大細胞瘤

水壩被炸毒素恐流入黑海！烏前部長：車諾比核災後最嚴重生態災難

12歲童爬圍籬「20cm鐵刺」直插臀部！　崩潰痛哭畫面曝光

孩子被辱罵種族歧視字眼　四寶媽上門理論被白人女鄰居開槍射殺

南韓再度取得聯合國安理會席位　斯洛維尼亞高票碾壓白俄羅斯

衛星照曝！烏水壩炸毀前後對比驚人　大片房屋「淹到剩屋頂」

金磚國家計劃擴張！恐影響巴西地位　俄羅斯料將從中受益

水壩潰堤！　下游烏軍目睹「俄兵被沖走」：沒一個逃掉

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

99%是氯化鉀殺死5億高中生　高大成：若不是也束手無策了

和「大貓咪」在林間追逐　真人泰山和老虎親密互蹭

神還原！Coser造車力巨人　可搭乘座艙＋眼睛會發光！

韓國正妹實況主來台遭性騷　警抓到29歲男了

屏東死亡試車釀2死！　超殺排氣管狂噴白煙...原地燒胎囂張畫面曝

屏東60人圍觀試車釀2死3傷　改管騎士狂催油門燒胎冒煙

失控山羊攻擊3遊客！64歲女被撞下懸崖　狂墜20m奇蹟卡峭壁存活

飛舊金山232人客機急降俄羅斯機場　美國務院密切關注中

坐馬桶「膝蓋骨」碎了！英女大生痠痛治不好　竟驗出巨大細胞瘤

水壩被炸毒素恐流入黑海！烏前部長：車諾比核災後最嚴重生態災難

12歲童爬圍籬「20cm鐵刺」直插臀部！　崩潰痛哭畫面曝光

孩子被辱罵種族歧視字眼　四寶媽上門理論被白人女鄰居開槍射殺

南韓再度取得聯合國安理會席位　斯洛維尼亞高票碾壓白俄羅斯

衛星照曝！烏水壩炸毀前後對比驚人　大片房屋「淹到剩屋頂」

金磚國家計劃擴張！恐影響巴西地位　俄羅斯料將從中受益

水壩潰堤！　下游烏軍目睹「俄兵被沖走」：沒一個逃掉

抗生素「安莫西林」藥局叫嘸？食藥署曝1大原因：供應量已增2.46倍

台東地區頒發首宗台灣黑熊生態給付獎勵

地下室傳出哭聲！他剪開管道撈出「呆萌臉毛頭」　全家秒融化收編

蔡阿嘎批日本餐廳遭炎上　黃捷曬「串燒連鎖店」搶救：真的超愛

北京高考生5.8萬人　警車清晨護試卷分送2029個考場

南山人壽今日召開112年股東常會　營運穩健堅持「以人為本」　推動兩大轉型核心

廣場舞新氣象！婆媽掀起換褲潮

占卜／最近三個月　我的「人生劇本即將上演」什麼劇情？

這價格讓北部人超羨慕！屏東夜市排隊土魠魚羹　加肉燥飯75元搞定

楊紫瓊、關繼威《西遊ABC》再合作！搭檔吳彥祖、劉敬諸神齊聚

國際熱門新聞

上床17次才知「男友是女的」　少女怒告性侵

牽手走紅毯「新郎全程滑手機」

3歲童玩耍抓活蛇塞嘴就咬　奶奶驚見半屍掛嘴邊嚇壞

撞名奧客！他出國前晚「慘遭取消機位」

墨鏡放車上　陽光直射竄大火狂燒

印尼看護帶「台雇主唐氏兒」返國照顧　暖舉引熱議

水壩潰堤　烏軍目睹俄兵被沖走

蔡阿嘎炎上到日本！日媒也報導

18歲男跳船失蹤　「水中多條鯊魚」最後畫面曝光

烏克蘭大壩遭炸毀　白宮回應了

狗界7大毒物！　獸醫揭這些食物恐讓愛犬致命

對身高自卑　27歲男砸328萬斷骨增高

媽把2兒丟車上　偷到一半驚見車子燒起來

Fed暫停升息情緒　美股小漲作收

更多熱門

相關新聞

南韓獲選　聯合國安理會「非常任理事國」

南韓獲選　聯合國安理會「非常任理事國」

南韓6日被選為聯合國安理會非常任理事國，為期2年，擴大了其在聯合國體系內的影響力，對於未來處理北韓與其他全球安全挑戰，擁有更大的聲量。

日本「新資本主義」計畫　聚焦擴大半導體投資

日本「新資本主義」計畫　聚焦擴大半導體投資

韓商遭菲警勒斃「骨灰沖馬桶」　一審判無期

韓商遭菲警勒斃「骨灰沖馬桶」　一審判無期

鬼父性侵「小學生姊妹檔」！　警搜出大量猥褻不雅片

鬼父性侵「小學生姊妹檔」！　警搜出大量猥褻不雅片

印尼舉行「科莫多」36國聯合軍演

印尼舉行「科莫多」36國聯合軍演

關鍵字：

日韓要聞南韓聯合國安理會非常任理事國白俄羅斯

讀者迴響

熱門新聞

妹子相親帶23個親戚　一頓飯吃掉8.5萬

4公尺巨蟒闖派出所　員警嚇歪求救

陌生男霸占車位！他報警無效「怒焊8鐵柱」圍車

一堆人不知道！冷氣遙控器「1神秘按鈕」電費噴爆

王瞳一早林口出車禍「車頭嚴重毀損」

舒子晨老公「去年底才分手就閃婚」！超正前女友曝

口罩男妻婚變「東區當酒店妹」！火辣裝扮全被拍

人妻只穿內褲！尪竟讓大伯直接進房　當場看光

媽媽休假載女兒上學遭撞雙亡！丈夫見屍崩潰

男歌手唱一半突消失竟是「衝後台親女友」

「這種台灣人」別來日本吧　櫻花妹也因中文差被罵三字經

女星飯店昏迷送醫身亡！享年32歲

谷超可能增強中颱！滯留鋒報到時間曝　全台防劇烈天氣

舒子晨老公爆是「小1歲排球球星」！超帥真面目曝光　

口罩男妻19歲下海陪酒！婚內收入1次5000

更多

最夯影音

更多
女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴
基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

99%是氯化鉀殺死5億高中生　高大成：若不是也束手無策了

99%是氯化鉀殺死5億高中生　高大成：若不是也束手無策了

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面