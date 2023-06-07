瑞典坦克猛撞3死…家屬重回現場招魂！「一家4口剩2人」他心碎流淚

▲宜蘭瑞典坦克高速猛撞奪3命，死者家屬回現場招魂。（圖／讀者提供）

記者游芳男、戴若涵／宜蘭報導

宜蘭縣五結鄉鎮安路、溪濱路三段路口6日上午發生3死1重傷車禍！宜蘭大學一名吳姓教授駕駛瑞典坦克Volvo行經該路段時，追撞前方麵包車後，再波及對向小貨車，導致麵包車駕駛及乘客（母女）、小貨車駕駛3人喪命。7日下午死者家屬重回事故現場招魂，場面令人鼻酸。

回顧整起事發經過，宜大60歲吳姓教授到校上課途中，駕駛Volvo沿溪濱路三段西往東方向直行，因不明原因高速追撞前方由42歲鐘姓女駕駛開的麵包車，接著再波及對向由52歲溫男開的小貨車。

▲宜蘭五結鄉鎮安路與溪濱路三段的交叉路口奪命車禍，撞擊力道猛烈釀3死1重傷。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

鐘女當時正載著18歲陳姓女兒前往學校，由於撞擊力道猛烈，母女倆均被拋飛車外，鐘女當場肢體分離慘死，陳女則是重傷送醫搶救，但仍因傷勢過重宣告不治。鐘女丈夫得知噩耗後趕往現場認屍，見到妻子遺體後，崩潰哭著「就叫妳不要跟我吵架」，無法接受地喊「為什麼！」，鐘女就讀國中的兒子也心碎流淚。

而對向小貨車溫姓駕駛也受到重創，當場失去生命跡象，經緊急送醫搶救後宣告不治；至於吳姓教授則是受有額頭撕裂傷，左肩及胸部挫傷、四肢擦傷、顱內出血、腹內出血等傷勢，進行手術搶救後，昏迷指數3分，目前仍在加護病房觀察中。

檢方7日相驗溫男遺體後，再轉往羅東聖母醫院相驗鐘女、陳女，鐘女丈夫悲慟不發一語，由兒子前往事故現場招魂，氣氛一片哀悽。宜大校方指出，當天吳姓教授第一堂課在上午9時，不清楚他為何會開得如此之快；警方則表示，吳姓教授酒測值為0，詳細事故發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

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