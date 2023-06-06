瑞典坦克駕駛身分曝！猛撞釀「3死1重傷」　出事前趕著去學校上課

▲宜蘭縣五結鄉3死1重傷車禍，肇事駕駛身分為宜大教授。（圖／取自國立宜蘭大學官網）

記者游芳男、戴若涵／宜蘭報導

宜蘭縣五結鄉鎮安路、溪濱路三段路口6日上午發生3死1重傷車禍！一輛瑞典坦克Volvo疑似未注意車前狀況，追撞同向麵包車，並波及對向小貨車，造成麵包車內一對母女、小貨車駕駛死亡。稍早Volvo駕駛身分曝光，為國立宜蘭大學的吳姓教授。

▲宜蘭五結鄉鎮安路與溪濱路三段的交叉路口車禍。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

回顧整起事發經過，60歲吳姓Volvo駕駛上午7時04分沿溪濱路三段西往東方向直行，追撞同向麵包車，由於撞擊力道猛烈，麵包車內母女噴飛車外，其中42歲鐘姓母親當場慘死，18歲陳姓女兒經緊急送醫搶救宣告不治，車禍更波及對向小貨車52歲溫姓駕駛，溫男經搶救亦宣告不治。

整起事件一共造成3人死亡，至於肇事的吳男則是受有額頭撕裂傷，左肩及胸部挫傷、四肢擦傷，經全身電腦斷層掃描，再發現顱內出血、腹內出血等傷勢，須進行手術搶救，昏迷指數3分，目前仍在加護病房觀察中。

▲宜蘭縣五結鄉3死1重傷車禍，撞擊瞬間曝光。（圖／記者游芳男翻攝）

據了解，Volvo駕駛吳男為國立宜蘭大學化學工程與材料工程學系的教授，出事前正趕著要去學校上課，研究專長為化學工程、環境工程，曾獲行政院國家科學委員會頒發「99年度大專院校獎勵特殊優秀人才」，並獲校內「110學年度優良導師」榮譽。至於整起事件詳細發生原因、經過及肇事責任歸屬，仍有待警方進一步調查釐清。

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